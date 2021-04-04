政府收緊公司查冊　財庫局許正宇：有人將資料武器化　應堵漏洞

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-04 11:10

財經事務及庫務局日前向立法會呈交文件，擬分階段落實新查冊安排，公司可以拒絕讓公眾查閱董事及公司秘書的通訊地址及身份證號碼。 財經事務及庫務局局長許正宇今日（4日）在網誌發文，重申將引入「指明人士」安排，他們將容許透過申請取得完整個人資料，有關人士包括公司小股東；至於需進行客戶盡職審查的金融機構及專業團體，若他們要取得「受保護」資料，則要獲有關人士授權後，才能向公司註冊處申請取得。而政府部門及執法機關則可取得受保護的完整個人資料。 許正宇認為，新安排合理平衡，又指當清晰看到社會上有人將個人資料「武器化」，以「起底」方式來傷害他人時，便有責任採取措施堵塞漏洞，又指擬實施的條文與其他普通法司法管轄區做法相若。

政府將收緊查冊，公司註冊處將不能查閱董事住址及身份證號碼。（羅國輝攝）

要先獲有關人士授權後 才可獲完整資料

許正宇指，在新查冊安排下，可透過申請取得完整受保護資料的「指明人士」將包括公司股東。

至於在需進行客戶盡職審查的金融機構及專業團體中，許正宇說，金融機構及專業團體將可繼續透過現行機制，取得董事個人的通訊地址和部分身份識別號碼，但有關機構若仍要取得董事的「受保護」資料，便可在獲得有關人士授權後向公司註冊處申請取得，又指留意到香港上市公司商會亦對新查冊安排表示贊同。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

政府部門、執法機關可取得完整個人資料

而在勞資糾紛中需追討欠薪的僱員中，許正宇指，在符合《公司條例》下，有充分利害關係的人士可尋求法院頒令，取得公司登記冊內受保護的完整個人資料。

若通訊地址失效，公司註冊處處長可提供董事的住址讓公眾查閱。此外，政府部門及執法機關（包括勞工處），亦可經公司註冊處取得受保護的完整個人資料，以進行執法工作。

政府將收緊查冊，公司註冊處將不能查閱董事住址及身份證號碼。（羅國輝攝）

傳媒只能獲得局部資料

許正宇又說，傳媒可繼續以填報目前第七項（即為了確定該公司、其董事或其他高級人員、或其前董事（如有的話）的詳情）作查冊目的，並透過現行機制，即時取得董事個人的通訊地址和部分身份識別號碼，以辨認有關董事的身份。

不能容許個人資料被「武器化」

許重申，在新查冊安排實施後，所有查冊人士將可繼續取覽公司登記冊上的公司董事資料，當中包括董事個人的通訊地址（以取代現有的個人住址），和部分身份識別號碼（就香港身份證而言，為字母另加三個數字）。他形容，這些資料已足夠辨認有關董事的身份。

他又指，現時社會更倚重網絡平台及社交媒體作溝通渠道，「起底」後所得的個人資料更容易在網上廣泛及快速地傳播，故不能再容許個人資料被「武器化」，用作傷害被「起底」的人士，又指在今年1月的立法會政制事務委員會會議上，多位立法員議員表達了對「起底」問題的關注，包括李慧琼及陳健波。