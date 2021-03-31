選舉大改革｜IT界改科技創新界　邱達根：修補漏洞、廣納新興業界

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-31 19:12

人大委員會昨（30日）敲定本港選舉制度改革細節，選舉委員會功能界別「大執位」，包括取消資訊科技界，新設科技創新界，取消個人票，委員保持30人，但當中一半要由中國科學院等香港院士中提名產生。 香港資訊科技聯會主席邱達根對選舉制度修改表示歡迎，認為可「修補漏洞」，同時可廣納更多近年冒起創科業界。

選舉制度修訂後，以往由泛民佔優的資訊科技界將取消，科技創新界取代。該界別現時有375張團體票及1萬多張個人票，改制後將取消個人票；所選出委員保持30人，但當中15人需在中國科學院、中國工程院香港院士中提名產生。

創新及科技局局長薛永恒，今日（31日）就選舉制度改革會見業界，會後15個業界代表見記者。香港資訊科技聯會主席邱達根對選舉制度修改表示歡迎，認為可「修補漏洞」，包括會員制度不一等問題。

他又指，現有制度自90年代訂立，而近年科技及創新界別人員變動十分大，由當初大多數從事系統集成，到現時涉及領域越來越廣闊，如創新創業、金融科技、生物科技冒起，在之前的選舉制度中亦未包括在內，開拓更多人從業人員參與選舉。

對於取消個人票，只保留團體票是否令大企業聲音獨大，邱就表示，業界團體中不乏工聯會屬會、初創企業團體，認為等待代表不同聲音。他又認為，界別內有不少具地位的專家，他們過往未必太過主動發聲，因為而家入院士作為委員，會令聲音更均衡。