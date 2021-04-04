盒裝生蠔大熱　疑涉無牌出售傳供應減　業界稱未見影響餐廳蠔供應

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-04 16:56

盒裝生蠔最近大受歡迎，不少人當作刺食生蠔食用。不過，根據法例要求，店舖出售不經烹煮而食用的蠔前，須先領取食環署的許可證，故坊間不少店舖懷疑無牌發售。 網上最近流傳，因應坊間不少盒裝生蠔存放有問題，更有人因食物中毒向食環署投訴，不少供應商被扣起或停賣生蠔，從而影響餐廳供應。不過，有業界接受《香港01》查詢透露，一般餐廳很少用這種盒裝即食生蠔，故對餐廳運作應無大影響，亦有人指，受疫情影響，本港的新鮮或急凍生蠔的確出現短缺，但情況並不嚴重。

有街市出售日本即食生蠔。（香港01記者攝）

只得3天食用期

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，根據他的了解，一般餐廳很少用這種盒裝即食生蠔，例如一般的西餐廳，較多會使用活蠔，或一般的熟食蠔，「喺我嘅認知上，好少餐廳拎嚟用，所以對餐廳運作應該無咩影響。」他又指，由於早前禁晚市堂食，市民亦因疫情難以旅遊，故估計這類生蠔應較受市民歡迎。

黃傑龍又說，他的公司亦有經營網上食材平台，但由於這類盒裝生蠔只得3天食用期，在疫情下，現時香港及日本的航班班次大減，由於時間緊逼，故擔心市民食用時已過食用期，容易食物中毒，故不敢冒險，「要成功準時運到機場，再由供應商運到零售商，然後個客再收到，時間好緊逼。」

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍。(資料圖片)

生蠔供應因疫情受影響 4個月前已出現

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，受疫情影響，無論新鮮或急凍生蠔都出現短缺，但情況並不嚴重，雖然品種選擇的確較以前少，但至今仍有部份供應。他續指，情況早在4個月前已出現，估計是疫情影響物流及運輸。他解釋，不少新鮮生蠔都要靠空運到港，但疫情或令貨機有阻延，導致供應鏈受影響。

不過，對於是否與供應商被扣起生蠔有關，他未有證實事件，但他推測，不排除食環署加強了執法。

桶裝蠔供應無問題

飲食業職工總會名譽會長郭宏興亦指，他未有留意到蠔的供應有問題。他解釋，中式酒樓較多使用桶裝蠔，即食生蠔則較少，而根據他的觀察，桶裝蠔的供應並無問題，「就算有問題，都可以改用返本地蠔。」