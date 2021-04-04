屯門曾咀龕場啟用後首個清明節　限聚令下市民分批拜祭

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-04 15:47

今日（4日）是曾咀靈灰安置所啟用後首個清明節。記者早上到場視察，現場有分上香區及化寶區，有工作人員定時清理祭品，上香人流不多。有市民一行8人前來拜祭先人，於4人限聚令下分兩批人上香。也有市民認為曾咀靈灰安置所環境清幽，且交通安排亦相當順暢。

今日是曾咀靈灰安置所啟用後首個清明節。該紀念花園臨海而建，是現時食環署轄下、全港最大的紀念花園。今早約11時，現場人流不多，交通安排亦相當順暢，只有的士及專線巴士才可進入安置所。場內亦分設上香區及化寶區，牆上亦貼有告示，指任何人必須佩戴口罩，並禁止四人以上群組聚集，但未見有人巡查。

限聚令下八人分批祭先人 市民：香港人好自覺嘅

賴太一行八人前來拜祭先人，準備了價值約1,000元的祭品。她指曾咀環境不錯，「風涼水冷」，又指人流遠比想像中少，稱：「本來以為係人山人海。」賴太又認為政府將介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通路之間的一段稔灣路封閉，只允許巴士及的士等部分車輛駛入的安排妥當，令場地交通暢順。而限聚令下，賴太一行人亦嚴格遵守規定，分批入場上香。

陳女士稱，自己沒有考慮疫情問題，認為「香港人好自覺嘅」。（盧翊銘攝）

陳女士一行人到場拜祭，她說曾咀的場地設計「幾好」，設有升降機，稱：「和合石（墳場）要行上去都幾麻煩。」疫情之下，她亦準備了雞、燒肉、生果、金銀珠寶等祭品，並帶備手套、口罩等防疫用品。「清明重陽都係咁㗎啦，我哋中國人嘛！」陳女士稱，又指自己沒有考慮疫情問題，認為「香港人好自覺嘅」。

市民拜山前曾憂人流多：清明節都一定要做

許先生一行七人前來拜祭先父，他指自己亦相當擔心疫情，有想過人流可能會多，但認為「清明節都一定要做」。來到現場後，許先生發現人流不多，形容現場「睇落唔多人，都鬆動」，故認為多洗手及用酒精搓手液消毒便已足夠。黃先生連同4位家人前來拜祭爺爺，他亦稱讚現場「幾靚景」，認為交通等安排亦「井井有條」。對於疫情，他指一家人也會分開上香，並與他人保持距離。

黃先生指一家人會分開上香，並與他人保持距離。 （盧翊銘攝）

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