屯門街市檔售日本大熱生食用生蠔　店員被問有無牌：冇叫人生食

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-04 20:23

盒裝生蠔最近大受歡迎，標榜可「即開即食」，不少人將其當作刺身食用。網上流傳坊間盒裝生蠔存放有問題，更有人因食物中毒向食環署投訴。事實上，根據法例要求，店鋪出售不經烹煮而食用的蠔，須先取得食環署相關許可證，否則屬無牌發售。 屯門新墟街市一間海鮮檔有售賣此類盒裝生蠔，被問及是否持牌售生蠔，店員則稱，「我哋冇叫人生食」。 記者翻查食環署網頁，持有「供不經烹煮而食用的蠔許可證」名單上，未見該間海鮮檔的名稱。食環回覆查詢指，根據記錄，該攤檔未領有售賣限制出售的食物的書面准許，並已隨即派員巡查，並未發現有違規售賣限制出售食物的情況，但已警告負責人如要售賣限制出售食物，必須得到本署書面許可，否則會遭檢控。

屯門新墟街市海鮮檔售日本盒裝生蠔：我哋冇叫人生食

記者今日下午到屯門新墟街市視察，發現有一間海鮮檔售賣盒裝「日本生蠔」，一盒售價100元，食用限期至4月5日，盒面上寫有須將生蠔冷藏於攝氏10°C以下環境中，就記者所見，生蠔下放有冰袋保鮮。

記者向店員查詢，店員稱「我哋係寄賣嘅啫，人哋叫我哋賣」，指明日（5日）就會將有關生蠔下架。被問及售賣不經烹煮而食用的蠔須先取得食環署許可證，店員則聲稱「我哋冇叫人生食」，隨後便將生蠔收起，不再售賣。而生蠔盒的包裝上有列明「生食用」日文字樣。記者其後再折返視察，檔販已收回貨品不再售賣。

嗜蠔市民：會去專賣店購買生蠔

愛食生蠔的市民黃先生夫婦今日在其他商戶購買了150元6隻新鮮帶殼生蠔。黃先生表示，有聽聞近日有人食用平價盒裝生蠔後懷疑食物中毒的新聞，指自己「完全冇考慮過」購買此類生蠔。黃先生稱：「想食嘅緊係食啲好㗎啦，又唔係因為貪平去食。」

黃太亦稱，街市並非一般食蠔人士購買冰鮮生蠔的好選擇，香港有很多生蠔、刺身專賣店，到這些專賣店購買生蠔才能保證質素，而今天他們購買的新鮮生蠔雖然相對盒裝生蠔較昂貴，但亦附有乾冰保鮮，更加「穩陣」。對於近日有人食用平價盒裝生蠔而懷疑有食物中毒，黃先生表示：「佢選擇去搏肚唔肚痛嘅，咁都係佢嘅選擇，我就食返啲有信譽㗎啦。」

市民憂寄生蟲不吃生蠔 疫情下恐病毒停食刺身

今年75歲的楊先生則表示，自己從來不吃包括生蠔在內的各類刺身，「睇都唔睇」。楊先生稱：「刺身、生蠔有寄生蟲，肉眼係睇唔到，一定要小心。」陸小姐平日雖會食刺身，但不太愛吃生蠔，加上現在正值新冠疫情時期，她擔心會有新冠病毒或其他細菌附著於生蠔上，故目前都不會食用未經煮熟的海鮮，稱：「都係生命最緊要。」

食環署：涉事檔販未領牌

根據記錄，涉事的街市攤檔未領有售賣限制出售的食物的書面准許。發言人指，接獲記者查詢後，隨即派員到現場巡查，並未發現有違規售賣限制出售食物的情況。食環署指已警告負責人如要售賣限制出售食物，必須得到本署書面許可，否則會遭檢控。

食環署又表示，根據《食物業規例》（第132X章）的規定，任何人售賣該規例附表2所訂明限制出售的食物（包括新鮮、冷凍或冷藏介貝類水產動物，以及刺身、不經烹煮而食用的蠔等），須獲得署方書面准許。根據《規例》，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，另加每天罰款最高九百元。