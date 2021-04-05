強制檢測場所｜豐澤男店員確診　住所、公司及買餸街市三處上榜

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-06 00:20

衞生署今日（5日）公布新增16宗確診個案，只有一宗是本地個案。患者為旺角豐澤電器一名33歲男店員，感染源頭不明。他與另外兩個早前確診個案同樣到過住所附近的油塘鯉魚門市場買餸，因此該處連同他居住的油塘邨華塘樓及旺角惠豐中心豐澤，均被列入強制檢測處所，近兩周曾身處上述地點超過兩小時人士，均需前往進行病毒檢測。

33歲男患者，過去一周曾往油塘鯉魚門市場買餸，此前亦有兩名確診者先後到訪，（張浩維攝）

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該名居於油塘油塘邨華塘樓的33歲男子，他於旺角惠豐中心的豐澤售賣電器，最後上班日為3月22日。不過，由於他3月28日至4月3日早上曾到過鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買菜，加上早前一對夫妻都曾去過該街市也同樣確診，符合政府的強檢原則。

政府晚上刊憲，只要任何曾在3月23日至4月5日期間，到過上址三處逗留時間超過兩小時（包括但不限於住客、訪客及工作人員，或全職、兼職和替假員工）必須在4月8日或之前接受病毒檢測。

油塘明設兩個流動採樣站

政府明日（6日）會在油塘大本型商場的士站旁和油塘邨華塘樓旁空地，增設流動採樣站，服務對象為所有市民，包括須接受強制檢測的居民、工作人員及訪客。

位於將軍澳新都城中心二期商場的流動採樣站，會延長服務日期至明日（6日），並開放予所有市民進行檢測。