新冠疫苗｜林哲玄：打錯針不應發生　現時預約短訊有提疫苗款式

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-06 09:43

新冠疫苗接種計劃開展至今逾月，有接種中心出現嚴重「漏洞」。九龍灣體育館社區接種中心在未確認接種者預約詳情的情況下，錯誤為一名原本預約打BioNTech復必泰疫苗的外籍血癌患者，接種科興疫苗，引發社會熱議。 負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，事件不幸，絕不應再發生。他又分享自己接種疫苗的親身經驗，指前兩條短訊都沒有指明疫苗名稱，但上月底的短訊已經改善。

醫護誠信同行發言人、外科醫生林哲玄。（資料圖片）

林哲玄表示，相信今次是多重關卡都檢查不到有問題，才會發生今次不幸事件，當然不理想，絕對不應該發生。林哲玄分享自己接種的經歷，他預約打針時，首個確認預約的電話短訊，以及接種第一劑前一天收到的提示短訊，都無寫明即將接種哪款疫苗；但去到上月底，接種第二劑前收到的提示短訊就有改善，列明了疫苗名稱。

他又指中心亦有其他關卡，包括進入中心後有海報提示疫苗種類，工作人員亦會講解清楚，且需要得到市民的知情同意後簽字。至於中心是否有電腦系統查詢到市民的預約訊息，林表示一般市民可以憑短訊進入；而若未持有不同證件，或是團體預約，中心就會使用電腦查核。

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至於昨日(4月5日)啟動的伊利沙伯體育館接種中心的營運情況，林哲玄說，中心昨日正式投入運作，首日200多名已預約的人士，有九成都有按時出席；而往後每日亦有過千人預約打針，認為市民預約反應無問題。他又說自己不主張市民無預約進入（Walk-in），尤其復必泰疫苗需要解凍及稀釋。