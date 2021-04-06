特定群組檢測限期屆滿　檢測中心排長龍　地盤工：唔可以自私

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-06 13:28

本港新冠肺炎疫情持續，將軍澳區內先後有居民確診，加上部份特定群組「兩周一檢」期限即將屆滿，坑口社區會堂檢測中心今早（6日）有不少市民排隊。 有建造業工人表示，定期檢測雖然造成不便，但有助控制地盤疫情，他批評早前有部份地盤監工為求趕工，未有完善監督導致爆疫，「呢啲行為好自私，為社會健康唔可以自私。」新都城中心二期早前曾有患者到訪，有家庭主婦僅逗留十分鐘亦感憂心，特地趕來檢測：「接個仔放學入一入商場，好彩個仔無去咋。」

將軍澳區內先後有居民確診，加上部份特定群組「兩周一檢」期限即將屆滿，坑口社區會堂檢測中心今早（6日）有不少市民排隊。（孔繁栩攝）

坑口檢測中心今早有不少市民檢測，建造業工人羅先生表示，其檢測日期即將到期，因此要趕在開工前盡快檢測。

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斥地盤為趕工漠視健康

早前有多個地盤爆疫，羅先生認為定期檢測有助確保地盤安全，「有啲監工好自私，為咗趕工，唔理啲工友有冇檢測就放入去地盤，既然工友唔肯驗，咪炒咗佢囉，我哋係做建設嘅，為社會健康唔可以咁自私。」

政府早前透露，正研究容許已注射兩劑新冠疫苗的特定群組人士可豁免檢測，羅先生指出，自己都有意打針，但由於現時無需外遊或到內地，所以仍在觀望，但認為為了整體健康，市民都應打針。

建造業工人羅先生指，兩周一檢雖然不便，但為社會健康不能自私。（孔繁栩攝）

主婦途經強檢商場：為安心嚟驗

家庭主婦朱太早前曾到新都城商場，她指兒子在商場附近上學，自己曾逗留商場十多分鐘，故特地前來檢測：「檢測都係為咗求個安心，好彩個仔冇入過商場。」朱太稱已預約接種復必泰疫苗，對此比較有信心，「因為另一隻比較多新聞，好多事。」

在康文署圖書館從事清潔工的黃伯指，公司要求他定期檢測，未有造成不便，「都係返工前撩下啫，叫到咪做囉。」