今增7宗確診　旺角豐澤男店員3家人染疫　12日大B仔成最年輕患者

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-06 16:09

新冠疫情繼續緩和，今日新增7宗確診個案，當中有4宗為輸入個案，3宗本地個案與其餘個案有關連，沒有源頭不明個案，本港累計有11 532宗病例。3宗本地個案均報居於油塘邨華塘樓，為昨日確診的源頭不明、32歲旺角豐澤男店員的家人，其中剛出生12日的男嬰亦確診，為至今年齡最小的患者。 另外4宗輸入個案，分別來自印度及巴基斯坦。另外，本港今天有少於10宗初步確診個案。

+ 2 + 2 + 2

昨日一名居於油塘邨華塘樓的旺角豐澤男員工（#11512）確診，感染源頭不明，昨日疫情記者會上曾指，該男子與5名家人同住在上址，患者妻子於3月24日在聯合醫院產子，妻子入院篩查時檢測結果為陰性。今日確診的3宗本地個案全部同樣居油塘邨華塘樓，分別為無病徵的31歲女(#11529)、昨日發病的7歲女童(#11530)及一名前日發病、出生僅12日的男嬰(#11531)。衞生署補充，該3宗個案，均是第11512宗個案（昨天確診的旺角豐澤32歲男員工）的家人。

翻查資料，出生僅12日的男嬰，為疫情由去年爆發至今，最年幼的患者。

今日亦繼續有4宗輸入個案，有3宗從印度到港，一宗由巴基斯坦抵港。第11526宗個案是一名從印度來港的39歲男子，他是外傭，被驗出有N501Y變種病毒。第11527宗個案是21歲男子，亦驗到有N501Y變種病毒。另外兩宗輸入個案則仍有待檢驗。4宗輸入個案都是在4月4日抵港，第11532宗個案坐UK6395航班，其餘3人則同坐EK384航班。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼