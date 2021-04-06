新冠肺炎｜中大醫學院︰幼兒載毒量偏高　多隱形個案　倡糞便檢測

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-06 14:47

本港新冠肺炎疫情放緩，復活節假期後將逐步放寬學校面授課堂安排，香港中文大學醫學院今日（6日）公佈一項研究結果，發現幼兒不論是病毒載量及帶活性病毒的比例都偏高，而且持續帶活性病毒的時間也極長，不容忽視幼兒成為「隱形傳播者」的風險，本港確診兒童個案，比例較內地及歐美國家高，當中兩成為3歲以下幼兒，有不少個案沒有病徵。研究建議當局為該年齡組別檢測時，使用非入侵性且準確度高的糞便檢測。

本港3歲或以下幼兒確診個案 43%無病徵

中大醫學院研究團隊指出，截至今年3月25日，本港11,429宗確診個案中，有929宗為未成年人士。3歲或以下的幼兒佔約22%，有201宗，當中87宗幼兒個案，即43%沒有任何病徵。研究團隊將本港兒童確診比例，與內地、意大利、西班牙及美國等地比較，發現香港的百分比偏高。

團隊引述外國研究指，幼兒感染新冠病毒後，不論發病與否，病毒量甚至高於需要留醫深切治療中心的成人患者；病毒量愈高，傳染性亦隨之增加。中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，相關研究數據反映，必須正視兒童作為「隱形傳播者」的風險，認為對社區控制疫情十分重要。

中大糞便檢測揪出20宗6歲以下幼兒確診

中大醫學院從去年3月底開始，提供免費糞便檢測服務，截至今年3月25日，中大新冠病毒檢測中心在超過17,500個糞便樣本中，成功識別22宗確診個案，陽性比率為0.13%，當中20宗為6歲以下幼兒，比例超過90%，沒有徵狀的「隱形個案」亦佔70%。

有糞便樣本持續帶活性病毒長達36天

負責檢測的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘指出，幼兒大多是「隱形傳播者」，沒有徵狀但病毒載量高，帶活性病毒的比例高達90%，「極具傳染性」，其中一個案的糞便持續帶活性病毒期更達36天，「這些因素都顯示受感染的幼兒，更容易將病毒在社區傳開，是防疫措施中值得關注的一群。」陳基湘認為，糞便檢測是可靠及有效的方法，揪出沒法提供呼吸道樣本的「隱形個案」。

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籲家長勿輕視當普通感冒

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻表示，兒童受感染最常見病徵，包括發燒、咳嗽和流鼻水，但這些徵狀往往被當是普通感冒，未能及時檢測，呼籲家長多留意孩子的健康狀況，特別是曾經到訪高危地方後出現不適，居所被納入強制檢測名單，或就讀的學校有人呈報原因不明的不適情況等，都應盡快求診，並接受病毒檢測。

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