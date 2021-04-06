復必泰疫苗｜接種中心排長龍　蘇錦樑現身打針：希望去外地探親

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-06 14:47

上月底復必泰疫苗因包裝出現瑕疵而剎停接種，政府周一（5日）起恢復接種。今日（6日）為復活節假期最後一天，早上10時，位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心已有逾半百名已預約接種的市民排隊。 商務及經濟發展局前局長蘇錦樑今早亦到場接種第二劑疫苗，他原本預約在4月4日接種第二劑疫苗，受停打影響而需改到今日。他又表示，自己更偏向接種由中國生產的科興疫苗，但因希望到外地探望家人，因此選擇接種復必泰疫苗，「會方便啲」。 接種中心外有不少外籍人士排隊接種，有外籍家庭表示，希望接種後可帶同7個月大的女兒到英國探望家人，因女兒自出生後仍未見過祖父。

今早在中山公園體育館社區接種中心外，有逾半百人分兩條隊伍排隊等候入場接種。前商務及經濟發展局局長蘇錦樑今早前來接種第二劑疫苗，他原本預約在4月4日接種第二劑疫苗，但受停打影響而需改到今日。對於包裝出現瑕疵，他表示並不擔心，對政府處理有信心。

蘇：偏向中國製疫苗 但為方便出境探家人選擇復必泰

蘇錦樑續說，今日接種過程迅速，連同15分鐘休息時間，整個過程不需一小時。他指，今日明顯較打第一劑時多人，需在門外排隊等候，他估計與早前被取消及新預約的人需同時接種有關。他又指，接種第一劑後兩天感到疲憊，但可能出於心理原因。

蘇錦樑說，今日接種過程迅速，連同15分鐘休息時間，整個過程句鐘也不到，但指出今日明顯較打第一劑時多人，需在門外排隊等候。(陳嘉慧攝)

至於為何選擇打復必泰，蘇指每一種疫苗都有不同效用，自己其實更偏向（prefer）接種由中國生產的疫苗，純粹因為希望可到外地探望家人，接種復必泰「會方便啲」。

蘇錦樑早前上載相片，自訂polo tee印有「中國人不吃這一套」的金句。(蘇錦樑facebook)

外籍家庭指種 盼帶女兒返英見祖父

外籍家庭English一家四口到中山公園，父母今早均已接種第一劑復必泰。父親English指，打疫苗主要是為了讓生活回復正常，可出遊、安心到餐廳用膳等。他說，尤其希望接種後可帶同7個月大的女兒到英國探望家人，因女兒在港出生，自出生後仍未見過祖父。

English 表示，希望接種後可帶同7個月大的女兒到英國探望家人，因女兒自出生後仍未見過祖父。（陳嘉慧攝）

English表示，選擇復必泰疫苗因其經「同行評審（Peer review）」以及獲得國際認證，將來若開放予兒童接種，他們亦會為子女預約接種。

外傭遲一週打第二針

外傭Rubis亦表示，希望打疫苗後，可方便她往返菲律賓家鄉，而且因僱主是英國人，接種後隨僱主回到英國亦更便利。

Rubis早在3月10日已接種第一劑，原定於3月31日打第二劑，不過受包裝問題影響，推遲一週至今日才可接種。她表示，不擔憂延遲接種會影響效用，因政府資訊指只要42天內打第二針便可；而第一針亦未出現太多副作用，僅針口有少許腫痛。

市民不擔心包裝問題：睇少啲傳媒

市民黃小姐今早接種第二劑復必泰復必泰，她表示自己「好好彩」，未受剎停影響，今日如期打第二次。對於包裝出現問題而自己已注射，她說不擔心，又認為藥廠趕急出貨，已盡量做好安全標準，「信科學有你自己有判斷」，又表示「睇少啲傳媒（的報道）。」

市民黃小姐今早接種第二劑復必泰復必泰，她表示自己「好好彩」，未受剎停影響，今日如期打第二次。（陳嘉慧攝）

至於為何選擇復必泰，她表示現時出現變種病毒，而復必泰已有上百萬人接種，較有信心，同時亦因自己有需要歐洲工作及探望子女。早前有人預約復必泰卻誤打科興，黃小姐表示今次工作人員「明顯講多咗嘢」，並加強核對個人資料。

鍾小姐指，自己因工作需要經常到內地，加上家人喜歡旅遊，打針後政府提供紀錄，方便日後過出境過關。(陳嘉慧攝)

另有市民鍾小姐指，自己因工作需要經常到內地，加上家人喜歡旅遊，打針後政府提供紀錄，方便日後過出境過關。

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