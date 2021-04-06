鯉魚門市場設檢測車　街坊憂現金交易播毒　摸完會「洗錢」消毒

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-06 16:08

本港新冠肺炎疫情持續，油塘鯉魚門市場先後有至少3名患者到訪，被衞生防護中心列入強制檢測範圍，政府今日（6日）在街市外設流動檢測車。 下午起有逾50名市民排隊輪候檢測，有經常到街市買餸的長者表示，街市只有現金交易，觸摸完散銀，會用市場內洗手盤將硬幣清洗再消毒；亦有主婦建議該街市應暫時關閉大清洗，讓居民安心。

居民曾伯︰每次觸摸散紙後都會洗手及「洗錢」

現年75歲的居民曾伯表示，家住單位鄰近確診大廈油塘邨華塘樓，加上他每日都會到鯉魚門街市買餸，「雖然入去買餸好快返出嚟，橫掂今日有車嚟，咪求個安心囉。我今次係第3次驗架喇，唔使有事先嚟頭痕」。

曾伯指，街市內商戶不設八達通支付系統，只收現金，自己在街市購物後，觸摸過散紙後都洗手及「洗錢」，「街市入面有洗手盤，會濕一濕啲銀仔先，再用消毒液捽一捽，以防萬一，始終危險丫嘛」

疫情雖然反覆，但曾伯未有計劃接種疫苗，「我哋咁大年紀，而且糖尿食緊藥，新聞又咁多報道，睇清楚先啦，等啲後生打咗先」。

劉太︰街市如能關閉消毒會更安心

家庭主婦劉太就指，自己隔天就到街市買菜，亦會光顧街市內食肆，她指街市環境衞生「唔差」通風好，「雖然風險唔算高，但測咗安心啲」。

劉太續稱，街市主要用現金交易，「啲菌無法避免，無得驚」，惟有做好防疫措施，暫時減少入街市進食。她又認為，街市如能關閉消毒會更安心。

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