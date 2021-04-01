DSE 2021｜須檢疫考生可揀竹篙灣隔離　獨立房應考　專人房外監考

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-01 22:05

今年中學文憑試將於4月23日至5月22日舉行，期間可能有考生正接受14天強制檢疫，或須留在其處所等候檢測結果。教育局今日（4月1日）表示，由4月9日起，如考生須檢疫隔離，可表明想繼續應考，當局會安排到竹篙灣檢疫中心隔離，並於獨立房間內應考文憑試。監考人員會被安排在房間外監考。 至於受封區檢測影響的考生，可優先到臨時採樣站接受檢測。如受限處所與試場相距較遠，可要求調往鄰近試場應考。

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教育局表示，為協助可能受有關強制檢疫或強制檢測安排影響的考生如期參加文憑試，教育局協調多個政府部門及考評局，為考生設立特別安排，以應付不時之需。

可表明願意於檢疫中心考試

由4月9日起，如考生獲通知須接受強制檢疫，可表明為應屆文憑試考生及提交證明文件，包括准考證，及表明於檢疫中心應考的意願。考生將會獲安排於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫，並於檢疫期間，獲安排在檢疫中心內進行文憑試。考生須通知考評局其於檢疫中心內應考的意願，以便考評局作相應安排。

如考生不願意在檢疫中心內應考，可按既定機制向考評局申請「成績評估」，並有可能被安排到其他沒有考試安排的檢疫中心進行強制檢疫。

監考員要佩戴個人防護裝備

據衞生防護中心的建議，考生將被安排在經過清潔的獨立房間內應考，而監考人員會被安排在房間外監考，以減少與考生的接觸。監考人員會被安排接受防疫訓練，包括正確佩戴及卸除個人防護裝備。稍後考評局將公布招募監考人員及相關細節。教育局呼籲學校積極派出監考人員接受防疫訓練，協助有需要的考生，亦歡迎退休教師申請擔任監考人員。

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另外，由4月22日起，如考生因政府作出封區宣告，而須留在其處所並接受強制檢測，教育局建議有關考生盡早前往臨時採樣站、提交相關文件證明翌日須參加文憑試，以便檢疫人員為其優先檢測。

封區影響考生可調去就近試場

考生須通知考評局已接受強制檢測，如其處所與試場相距較遠，亦可要求調往鄰近試場應考。如考生須在宣告撤銷前離開受限區域，無論是否已取得檢測結果，均可向訂明人員提出離開要求。如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。為保障所有考生的安全，考評局只會容許在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。