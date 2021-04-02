公民與社會發展科學習重點刪內地法治　劉智鵬：難理解　涉國策

撰文： 胡家欣 周禮希 最後更新日期： 2021-04-02 09:53

「公民與社會發展科」將於新學年取代高中通識科，教育局昨日正式公布課程框架，涉及「綜合國力的提升」的學習重點有所改動，包括刪除法治、社會治理、基礎建設等。負責公社科的科目委員會主席劉智鵬今早在港台節目《千禧年代》表示，法治及基礎建設等，涉及國策和高層次思考，要花好多時間講述，若果綜合國力發展要全面教，要引用中國「十三五」、「十四五」規劃，但計劃是複雜，反而社會、經濟等學習重點較易理解，故在課時限制下需要作出取捨。

高中通識科改名為「公民與社會發展科」，劉智鵬表示，新名不能夠解決「污名化」問題，但可以令外界「放低」。（資料圖片）

新課程理念、考評改變 可令外界「放低」

高中通識科改名為「公民與社會發展科」(公社科)，劉智鵬表示，新名不能夠解決「污名化」問題，但可以令外界「放低」，因為新科課程內容已減少，科目理念亦有改變，配合考評大幅轉變，「相信將來會好唔同。」

至於公社科文憑試只設一份資料回應試卷，設選擇題、短題目，不再有延伸回應題。劉智鵬表示，要培養學生慎思明辨，非從學科考評體現，要求學生設定題目論述，形容是不設實際 ，「唔係玩辯論比實」，是希望學生可學到學科知識。

不少教師批評，新課程急於新學年推出，令學校不能夠有足夠時間準備，劉智鵬表示，完全理解中小學的工作環境，規劃於今年九月推出，去年九月就要做好準備，但他指今次新科大部分是濃縮原有課程，等於「跑100公里變50公里」 ，負擔有所減少。至於老師擔心在《國安法》下的教學，他則指，老師可以看《國安法》文本，看看與自己有何關係，「唔係一講就擔心。」

「公民與社會發展科」新學年取替高中通識科。（資料圖片）

通識老師：欠課程及考評指引 教師難準備新課程

通識教育教師聯會前幹事羅潔玲在同一節目上表示，現時是「跑50米（公里）障礙賽，公社科似保留原有學科內容，但實際內容變化好大 ，過去課程多回應生活、社會需要內容，如今卻多重視政制，例如香港與中國關係、憲政地位等；「公民與社會發展科」英文名稱似乎有公民教育含意，但公民教育的範疇卻非如國際社會的理解。

目前新科課程指引、考評指引和相關教科書仍未發布，她批評，教師需要時間掌握新課程內容，準備教學方法及內地考察安排，但目前只能等待指引及教科書，形容老師壓力好大。她續指，《國安法》之下，老師擔心教學上會有出錯涉違例，所以需要足夠時間學習。

教協副會長、通識科老師田方澤於商台節目亦表示，教師目前面對不夠時間備課的問題，因為他們至今仍未收到相關教材，更不知未來要如何準備考試。他解釋，目前是一個學期的課程規劃要重新開始，料待今年五至六月亦只有課程出台，之後又要等書商將課本送審當局，目前只能就課堂數目及人手開始預備。

此外，田方澤續指，他們面對的難題重點是教學時可說甚麼、及如何出題，按目前的時間表，惟有在下個學年一邊上課，一邊擬定課程內容。他質疑，不明白為何當局要急着在9月推出課程，例如課程中國家安全、回歸概略等內容都是新增。他又指，此科目預料為安置通識科老師的安排，即便如此，人數亦要減半，故通識科老師始終要找其他科目安置。