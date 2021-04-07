TVB｜大股東黎瑞剛斥老化　形容網民抵制行動「違法」促當局阻止

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-07 14:54

電視廣播（TVB）大股東、內地商人黎瑞剛接受《星島日報》專訪，罕有開腔強烈批評對TVB「非常不滿意」，指節目老化、製作技術落後、內部「山頭林立」等五大缺失，離年青觀眾愈來愈遠，形容TVB「迷失十年」，提出需製作有創意節目，如內地青年「創富故事」啟發港人。 另外，黎瑞剛提及網民持續發起抵制TVB廣告商行動，有大客戶原本投放逾千萬元廣告額，近期卻急降甚至「歸零」。他形容抵制是「違法」，促當局採取措施阻止。他又表明，日後將「較為積極」參與TVB運作。

斥創新乏力「不能老是天天做菜」 倡製內地青年創富節目

黎瑞剛接受《星島日報》專訪，直言對TVB「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」，狠斥不單創新乏力，由管理團隊以至節目均全面老化，而且內部管理「山頭林立，矛盾很多，難以形成合力」。

報道引述黎批評，TVB節目「不能老是天天做菜」，需製作有創意節目，如以內地青年「創富故事」啟發港人。他又指，TVB製作技術較內地落後，又慨嘆以往台慶陣容鼎盛，近年卻封閉，是「自己人自娛自樂」。

強調TVB急須改革 Big Big Shop體驗不佳

節目創作無改善外，黎瑞剛在訪問中又批評，TVB有決策失誤，包括買入星美控股債券以及其他債券，導致公司蒙受重大損失，近年開拓的電商業務Big Big Shop，使用體驗不佳。他強調TVB急須改革，故早前邀請藝人曾志偉、王祖藍回巢出任TVB管理層，會在香港物色人才「不會內地搞一批人過來」，目前只是第一步，預告整體人力資源會改變。

表明日後將積極參與TVB運作

黎瑞剛在訪問中表示，今次來港除參加公司董事會外，亦拜訪一些業界負責人，非常贊成與四大唱片公司達成合作協議。他澄清賣盤消息，強調有足夠資金阻止其他財團趁TVB股價低殘時收購。他又表明，日後將「較為積極」參與TVB運作，並計劃在大灣區開設新製作中心，現階段正與廣東省政府磋商選址，預計2至3年內完成。

黎瑞剛力撐新聞部公正 斥網民抵制行動「違法」

雖然黎瑞剛力數TVB管理及製作問題，但同時大讚TVB新聞部客觀公正，對旗下記者受到人身傷害、採訪車及設備遭毀、人員被「起底」等，感到十分痛心。他相信廣告收入下跌與外部政治因素有關，包括網民發起抵制TVB廣告商行動等，透露有大客戶原本投放逾千萬元廣告額，近期卻急降甚至「歸零」，他形容是「違法」，希望當局採取措施阻止。

電視廣播（TVB）大股東、內地商人黎瑞剛接受《星島日報》、《南華早報》專訪。

據資料，黎瑞剛有「中國梅鐸」之稱，為華人文化產業投資基金董事長、投資集團Young Lion Holdings Limited（YLH）最大股東，於2015年1月及2016年2月入股無綫，證監會於2017年在有條件豁免無綫電視回購計劃的公告中，披露黎瑞剛持有TVB近20%股權，為單一最大股東。