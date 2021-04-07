東鐵線｜配合過海段換軌工程　4月18日旺角東至紅磡段再停服務

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-07 14:01

【東鐵過海】東鐵線過海段仍以明年首季通車為目標，港鐵要增設新路軌讓東鐵線列車進入紅磡站新月台。為配合相關工程，繼早前兩度停旺角東至紅磡段服務施工後，港鐵宣布，將於本月18日（星期日），再次暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務，是第3次暫停有關路段服務。港鐵預計往後仍需暫停有關路段7次，以配合施工。 港鐵呼籲，當日需要來往旺角東站及紅磡站的乘客，應預早規劃行程，及優先使用港鐵替代路綫，讓行程更順暢。港鐵當日會安排免費接駁巴士來往紅磡站及九龍塘站。

▼1月10日東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

+ 7 + 7 + 7

港鐵表示，鼓勵乘客於4月18日當天繼續優先改用荃灣線、觀塘線或西鐵線，來往紅磡站及東鐵沿途各站。乘客可利用 MTR Mobile手機應用程式，預早尋找港鐵替代路線。

另外，港鐵當日亦會安排免費接駁巴士，來回行走紅磡站及九龍塘站。由於接駁巴運載能力遠低於鐵路，運作效率亦受制路面情況，預計車程需時較長，乘客需要留意。

東鐵線4月18日將暫停旺角東至紅磡段列車服務，南行列車會以旺角東為終點站。（資料圖片／張浩維攝）

港鐵表示，4月18日將加派職員協助乘客，而東鐵及其他相關鐵路線的主要車站及轉乘站，均會張貼顯眼告示，提示乘客相關服務調整。港鐵將會密切監察情況，適時作出車務調配及安排，盡力便利乘客出行。當日亦會有特別票務安排，乘客如有票務查詢，可前往客務中心尋求職員協助。

▼港鐵東鐵線旺角東至紅磡站進行工程▼

港鐵︰停路段服務當日會有特別票務安排

參考上兩次停相關路段服務時的情況，港鐵暫停東鐵旺角東至紅磡段的列車服務期間，會有特別票務安排。使用八達通的乘客，在紅磡站出閘，經接駁巴接續行程，可享半段甚至全段車程免費。

而不需乘接駁巴轉駁的西鐵乘客，只要在紅磡站出閘，亦可享免車費優惠，不過使用單程票則不受惠。至於使用九龍塘出閘、乘接駁巴士到紅磡站接駁東、西鐵的乘客，使若用八達通出閘，亦只會收取九龍塘出閘的車費。