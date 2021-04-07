檢疫費早令本地菲傭叫價高　中介憂禁飛惡化情況：工資恐升至8000

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-07 15:09

新冠肺炎疫情雖有回落，惟近日輸入個案中有不少由菲律賓來港，當中包括了不少涉及變種病毒的個案，有專家建議應禁飛菲律賓航班，以防變種病毒會滲入社區。 有僱傭代理稱，因應檢疫費用及程序繁複，令從海外來港的外傭減少三成，而目前本地外傭已有加價，估計一旦實施禁飛將惡化求過於供的情況，「（工資）一定double（雙倍）上。」亦有外傭僱主代表指，檢疫、檢測等費用已高達3萬元，不少僱主傾向聘請本地外傭；早前曾聽聞有本地外傭要求將月薪升至6000至7000元，擔心禁飛將令工資進一步升至高達8000元，並出現「揀工」情況。

有專家建議政府應因應情況考慮禁飛菲律賓航班。（資料圖片／高仲明攝）

因應近日不少變種病毒個案為菲律賓來港人士，有專家建議政府應因應情況考慮禁飛菲律賓航班，不過需要評估措施對本港家庭聘請外傭的影響。僱傭代理協會主席張結民指，僱主從外地聘請外傭需要提早3至4個月申請簽證，加上外傭抵港後入住檢疫酒店亦需要提前預約，若政府禁飛菲律賓航班來港，將導致僱主有即時金錢損失。

他表示，現時本港一半外傭為於本地聘請，另一半則從外地聘請來港。因應檢疫要求，目前已減少約2至3成外傭抵港，曾聽聞有外傭已要求每月工資增加最多3%，估計禁飛將惡化求多於供的情況，「（工資）一定double上。」他亦擔心，將有大量菲傭「跳槽」轉換工作家庭，而她們於等候處理簽證文件期間，仍需要入住外傭宿舍，屆時或導致大批外傭同時入住宿舍，或再次爆發感染。

他建議，應讓外傭於來港後先接種疫苗，而抵港後的檢疫期則由21日縮短至14日，而有關費用由僱主負擔。他認為做法對外傭、僱主、中介公司，甚至社會亦有好處。他透露，已與印尼領事館提出有關建議，並將會約見菲律賓領事館，希望他們能與本港政府商討有關安排。

僱傭代理協會主席張結民表示，建議讓外傭來港前於當地接種疫苗。（資料圖片）

外傭僱主代表：檢疫、檢測等前期費用高達3萬元

FB專頁「香港外傭僱主大聯盟」發言人FISH指，本港僱主從外地聘請外傭需要先支付檢疫酒店費用、檢測費、中介費用等，涉及約2萬元至3萬元。不過由於過程需時，「有人一年以上都未請到，」加上有部分外傭抵埗後不久已申請轉換家庭，令不少僱主寧願聘請已於本地的外傭。他相信，若本港禁飛菲律賓航班將令本地僱主更難聘請外傭，承受更大壓力。

他解釋，本地菲傭多為有經驗的外傭，一般月薪約5000至6000元，較一般外傭的高；而於疫情爆發後，有僱主反映有菲傭已加價至每月約6000至7000元，並有人提出額外要求，如要求外宿、食宿費等。他估計，若政府實施禁飛令，月薪將增加至7000至8000元，甚至會出現「揀工」情況，外傭挑選自己想工作的家庭類別，屆時令雙職家庭更難聘請外傭。他指，若菲傭加價情況嚴重，本港僱主或改為聘請印傭或本地鐘點。

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僱主憂須負責接種疫苗後醫療費用

此外，他又提到外傭於爆疫後常出現「斷約」情況，即要求提早解約，而據他了解大部分為「跳槽」轉換工作家庭。他指，入境處過往每年拒絕約200宗有關申請，惟現時一季已有約200至300宗申請遭拒，估計禁飛後將惡化有關情況。至於有建議外傭先於當地接種疫苗，他對此有保留。他擔心，外傭接種疫苗來港後或出現副作用，若被判斷為與疫苗無直接關係，僱主需要為外傭負擔在港的醫療費用。

有外傭代理及外傭僱主代表指，一旦政府禁飛菲律賓航班，本地外傭將會加價。（資料圖片）

容馬珊兒料政府不會貿然禁飛

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒相信，港府不會貿然禁止菲律賓航班來港，畢竟本港仍有僱主需要聘請當地外傭，亦有當地華僑要來港經商，若政府決定禁飛，應在疫情緩和後立即恢復航班，以減低對港人影響。

容馬珊兒續指，疫情下不少僱主擔心外傭抵港後檢測結果「陰轉陽」，因此較傾向聘請本地外傭，外傭工作機會上升，更明顯地揀選工作條件，「屋企千五呎唔做，有小動物唔做，要獨立房，揀地區，交通要便利等等」，不過，她強調，如果外傭具工作經驗，懂得駕駛，薪酬固然會較高，「可以叫到萬五蚊以上」。