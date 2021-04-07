新冠肺炎｜船舶加油補給商員工明起可定期檢測　暫維持至7月31日

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-07 16:28

新冠肺炎疫情反覆，去年曾有來港的遠洋貨船爆疫，導致本港疫情再次爆發。運輸及房屋局今（7日）宣布，明（8日）開始為指定船舶服務業的前線員工，提供新冠肺炎病毒定期檢測，以保障公眾健康和前線員工。相關檢測暫定維持至7月31日，個別船舶服務營運商，之後仍可繼續自行為員工提供定期檢測。

運房局4月8日起，為指定船舶服務業的前線員工提供定期檢測。（資料圖片／梁子傑攝）

運房局指，與指定船舶服務業界磋商後，決定為可能與遠洋船或內河船海員接觸的服務承辦商前線員工，安排定期檢測。受惠企業包括向遠洋船或內河船提供如加油、補給必需品等服務的公司。

運房局強調，相關檢測屬自願性質，參與的前線人員須先行登記，其後每14日於特定時間，到荃灣西海貴路公共運輸交匯處，接受咽喉和鼻腔合併拭子樣本檢測。

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檢測暫定維持至7月31日，運房局會因應疫情及衞生部門的意見，檢視相關安排。當局強調，會繼續與船舶服務業界，保持緊密聯繫，並密切監察檢測安排成效。個別船舶服務營運商，之後亦可繼續自行為員工提供定期檢測。

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