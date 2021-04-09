撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-09 08:01

四年一度的奧運是體育盛事，即使不是體育迷相信也會坐定定睇奧運。惟受新冠疫情陰霾 下，東奧無現場觀眾氣氛大減，廣告商「閂水喉」、轉播費高達2億元等，導致未有本港電視台出手入標。 港協暨奧委會副會長霍啟剛接受《香港01》專訪，直言曾多次呼籲政府出手購入轉播權，至今仍未有定案，「政府買咗又可以剪嚟做喺學校做教材，甚至可以喺康文署嘅場地度播」，讓港人可以支持本地的運動員。

霍啟剛專訪：

01專訪｜東京奧運無電視台願購轉播權 霍啟剛望政府出手

01專訪｜傑出運動員頒獎禮將用XR 霍啟剛撮合體育藝術跨界合作

霍啟剛承認，疫情影響下影響東京奧運的因素多，代表團等人數等仍未定下，連他個人也未知能否親身支持本港運動員。他坦言，東京奧運時差少，可吸引不少觀眾支持收看，惟高價的轉播費卻令電視台卻步，「一直都希望政府買咗再分俾不同電視台播放」。

港協暨奧委會副會長霍啟剛接受《香港01》專訪，大談首次在傑出運動員頒獎禮應用延展實境（XR）技術，又指東京奧運轉播權仍未有着落，希望政府出手購入。（曾梓洋攝）

霍去年致函特首林鄭月娥提出相關建議，可惜政府未有積極回應。由政府介入並非新鮮事，早於2012年倫敦奧運，因有線電線的落地率不足令轉播奧運「難產」，最終由政府介入讓有線向無綫及亞視平分播映賽況。他提及：「當年政府最初以不干預商業決定，最後都要開會傾咗好耐先搞得掂，希望今次唔好啦」。

他認為政府購買轉播權有利本港體育界未來的發展，「政府買咗又可以剪嚟做喺學校做教材，甚至可以喺康文署嘅場地度播」，會繼續跟進事件。

2016巴西奧運無綫獨播 蝕1.5億元

2016年的巴西奧運轉播費為1.6億港元，無綫當年不單買下版權，更派出三隊攝製隊到巴西現場採訪，結果支出達到3億元。可惜，巴西與本港時差達11小時，吸金力也不及2012年倫敦奧運，廣告冷待下，無綫最終倒蝕1.5億元。

霍啟剛指，仍未知可否到東京奧運現場，為港隊打氣。圖為2016年巴西里約奧運，港隊授旗禮，霍啟剛與游泳代表歐鎧淳自拍合照。（資料圖片 / 江智騫攝）

東京奧運轉播費逾2.7億元

四年過後的2020年東京奧運，因與本港時差僅一小時，屬於亞洲區的黃金時期，本應會吸引電視台競爭入標購入轉播權，但今屆轉播費卻高達3,500萬美元（預2.7億港元），加上疫情等因素下，本港三間電視台都不願入標。

但賽事延期一年，日本又表明不會有海外觀眾入境，轉播費至今仍有變數。