調查指疫情下三成受訪者親子關係轉差　霍啟剛分享與子女相處秘笈

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-28 20:22

新冠疫情下，家長及孩子在家時間增加，對親子關係造成一定的影響。城市女青年商會聯同童軍知友社向全港中小學發放問卷調查，探討親子雙方於疫情下的親子溝通及雙職家庭支援問題。結果顯示，有三成家長認為疫情下子女在家學習後衝突次數增加，孩子更渴望與家長一同遊戲，家長則更為關注孩子學業。 港協暨奧委會副會長霍啟剛現身說法，分享與子女相處秘笈。霍啟剛強調，與子女相處，時間分配最為重要，於疫情下尤其要注重身體及精神健康，才能維繫良好的家庭關係。

半數受訪者盼政府支援雙職家長

城市女青年商會聯同童軍知友社於今年1月至2月期間，向全港中小學發放名為「聆聽童心事」的問卷調查，訪問親子雙方有關疫情下日常親子溝通及對於雙職家庭支援看法，並成功回收742份問卷。

調查結果顯示，有三成（30.7%）家長認為疫情下子女在家學習後衝突次數增加，四成半（45.8%）家長認為關係和從前差不多。另外，有三成（30.6%）家長在疫情影響下每周與子女至少發生一次衝突，更有超過一成半（16.6%）表示衝突情況每天都會發生。

有見及此，有超過五成（50.7%）受訪家長就政府對雙職家庭支援表示不滿。超過五成家長希望政府能夠提供經濟支援（57.5%）及彈性上下班（54.3%），並增設假期（47.7%）及托兒服務中心（35.6%）。

霍啟剛與太太郭晶晶育有3名子女，他認為與子女相處，時間分配最為重要。（黃穎津攝）

霍啟剛：覺得24個鐘唔夠用

港協暨奧委會副會長霍啟剛現身說法，分享與子女相處秘笈。霍啟剛與太太郭晶晶育有3名子女，他指社會壓力大，他也經常「覺得24個鐘唔夠用」，故他認為與子女相處，時間分配最為重要。霍啟剛稱，他平日會「早啲起身」，利用早上時間與子女溝通。而他亦強調，於疫情下父母尤其要注重身體及精神健康，避免因工作疲倦而「好炆好燥」，才能維繫良好的家庭關係。

註冊社工黃鎮昌表示，愛需要時間培養，父母要聆聽子女心聲，多多陪伴子女。（黃穎津攝）

社工：小朋友最想聽父母說「我陪你玩遊戲」

註冊社工黃鎮昌亦表示，愛需要時間培養，父母要聆聽子女心聲，多多陪伴子女。在問卷調查中，小朋友最想聽到父母跟他們說「我陪你玩遊戲」；惟在現實中，小朋友最常聽到父母跟他說「完成功課了嗎」，反映孩子更渴望與家長一同遊戲，家長則更為關注孩子學業。黃鎮昌指出，小朋友童年的成長關鍵是「玩」及「陪伴」，以此培養良好的親子關係，才能令小朋友有力量面對日後種種起伏挫折，擁有更強復原力強，應對不同環境。