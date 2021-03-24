安心出行｜港府列確診者行蹤為醫療記錄儲存7年　病人組織促交代

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-24 19:45

港府自11月起推廣應用「安心出行」，一直聲稱不會收集個人出行記錄，多名高官更呼籲市民毋須擔心私隱問題。但《香港01》記者發現，「安心出行」官網有條文列出，確診者向衞生署上載的出行記錄，將保留最少7年，惟港府過去未有公開交代。 衞生署回覆查詢時表示，出行記錄會視作個案「醫療記錄」一部分，而按法例第599D章亦有賦權予衞生主任，要求提供相關行蹤資料，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月，換言之確診者無法拒從相關指令。 根據現行做法，政府醫療記錄保存期一般以最少7年為標準，有病人組織認為，對確診者行蹤記錄被長期存檔有保留，認為已超逾收集作追蹤疫情目的，港府有必要向公眾交代。有確診康復者則指，不知悉行蹤需要「記錄在案」。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延長▼

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「安心出行」官網顯示，如屬確診個案，經「安心出行」上傳至衞生署的出行記錄將保存最少7年，但港府官員過去未有公開提及相關細節。(「安心出行」官網專頁截圖)

「安心出行」流動應用程式由政府資訊科技總監辦公室負責統籌，根據港府新聞稿所示，主要負責「感染風險通知」。不過程式自11月推出後爭議不斷，不少市民憂慮港府會收集其個人私隱。

政府曾表明只儲存行蹤於手機31天

港府及後不斷公開解畫，創新及科技局局長薛永恒多度強調，行程紀錄只會儲存於用戶手機內，不會設任何中央紀錄系統，並在31天後自動刪除，亦表明已通過獨立第三方的保安風險評估，並確保符合《個人資料（私隱）條例》規定。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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「安心出行」推出初期，港府有要求食肆及表列處所必須張貼二維碼，供市民使用，但仍屬自願下載性質，惟至2月中，港府開出條件，指食肆如須恢復晚市，必須要求市民掃描「安心出行」或登記個人資料，政府各場地做法亦相同，「安心出行」使用率大幅上升，但與此同時，仍有不少市民選擇「填表」。

確診個案經「安心出行」上傳至衞生署 將保存最少7年

《香港01》近日翻查「安心出行」官網「個人資料收集聲明」一欄，發現官方表明，用戶填報的資料，會供資科辦向其他用家作感染風險通知、協助政府應對疫情工作及相關用途，當中又有「免責聲明」，指用戶「提供的資料純屬自願」，有需要時可提供予其他獲授權部門，包括衞生署、醫院管理局及負責流行病學調查和接觸追蹤工作的執法人員。



聲明又強調，存放在程式內的出行記錄在31天後會自動刪除，當中提到如屬確診個案，經「安心出行」上傳至衞生署的出行記錄將保存最少7年，但港府官員過去未有公開提及相關細節。聲明又提及，申請場所二維碼的聯絡資料等其他資料，除非出於履行法律義務或有具體理由，保存時間將不超過7年。



衞生署周二(3月23日)回覆《香港01》查詢時表示，根據《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），如衞生主任合理地相信某人知道、管有或控制任何資料；及該資料攸關處理公共衞生緊急事態，則該衞生主任可要求該人提供「安心出行」資料，以便進行流行病學調查。翻查條例，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。

政府社交平台「添馬台」曾發帖表示，獲授權人員在預防和控制疾病傳播的情況下，可要求任何人提供有關識別和追蹤可能已染上疾病的人的資料，例如外遊記錄、曾到過地方或接觸人士等。違例者或向獲授權人員提供虛假或誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。(添馬台FB專頁)

逾200確診者已提交安心出行資料

至於何以需保存最少7年？衞生署則指，有關出行記錄會視作個案「醫療記錄」的一部分。發言人又指，截至周二(23日)已透過「安心出行」流動應用程式，為約200多宗個案廣播行蹤資料，即已有200多名確診者已上呈「安心出行」的行蹤資料。



翻查資料顯示，上月11日，衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會表示，當時累計少於20名確診者安裝並使用「安心出行」；薛永恒於本月6日則透露，已有80多名確診者安裝程式，記錄他們曾前往2,700多個場地，推算有上萬名市民收過感染風險通知。按此推算，即短短10多天內，已再增加百多名確診者有使用「安心出行」。

衞生署指，至今已有200多名確診者已提交「安心出行」的行蹤資料。(資料圖片)

彭鴻昌：觀感有啲差

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，對局方將行蹤記錄定義作醫療記錄有所保留，他認為，出行資料主要用以追蹤密切接觸者或傳播鏈，對確診者治療上未必有幫助，「如果已經達到目的，仲有無需要保留咁耐呢？係咪去到第7年都仲要追蹤呢？」彭鴻昌續指，港府有責任向公眾清晰說明原因，「依家觀感上差啲。」有確診康復者則表示，從未獲政府人員告知行蹤資料需長期存檔。



個人資料私隱專員公署則回覆稱，《私隱條例》並沒有就資料保留訂下時限，但保障資料第 2 原則規定，資料使用者須採取所有切實可行的步驟，以確保個人資料的保存時間不超過達致原來目的實際所需。公署又指，「安心出行」流動應用程式的私隱政策提到，個人資料不會被保存超過收集資料的目的所需的保存時間。