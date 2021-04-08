移民潮｜英國住屋、學位爭崩頭　移民顧問：歡迎港人計劃幫助不大

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-08 17:04

英國去年放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，截止上月中已有2.7萬人申請，英國政府今（8日）宣布撥款4.6億港元，推出「香港英國歡迎計劃」，就業、住屋及升學等範疇協助以BNO途徑移居當地的港人。 有移民顧問形容，英國為港人提供的移民措施「好完美」、「對而家想過去或者過咗嘅香港人有好大幫忙」，港人對相關援助的關注度提升，他今早接獲的移英查詢更較平日高20%。不過亦有移民顧問坦言，不少移英港人已有周全計劃，離港前已籌備好讀書和住屋問題，抵埗後遇到的問題不大，而相關歡迎港人計劃亦未有具體細節，難以評估對港人有多大幫助和吸引力。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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英國房屋社區及地方政府事務部今日宣布，「香港英國歡迎計劃」（Hong Kong UK welcome programme），美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷認為相關計劃才剛公布，細節有待敲定，移英的港人未必可以即時受惠，港人亦「未咁快有反應」，客戶的查詢未有明顯增加，認為不少有意移民的港人希望「睇定啲先」。

鄭天殷（左）稱，港人的計劃比較周全，「未睇到有任何香港人冇任何準備或生活使費就飛去英國」，相信英國新推的計劃對港人幫助不大。（資料圖片／張嘉敏攝）

她續指，港人移居英國主要面對住屋、子女教育、就業三大難題，港人以BNO簽證身份赴英，由於缺乏在當地的穩定工作和入息證明，一般未能即時租屋，要先在Airbnb「落腳」；子女升讀當地的公立學校亦頗為困難；而本身並非在跨國企業工作的港人，抵埗後再找工作亦非易事。

惟鄭天殷強調，港人的計劃比較周全，「未睇到有任何香港人冇任何準備或生活使費就飛去英國」，相信英國新推的計劃對港人幫助不大，亦未必每人都可以受惠，認為至今已有2萬多人移居英國，已出現「爭崩頭」情況，不相信英國會因為港人移居當地而增建房屋和加推學位。

▼1.31 BNO失出入境功能首日機場情況▼

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環凱移民顧問有限公司董事張家禧則較為樂觀，直言單是今早已有10人查詢移居英國的情況，較以往增加20%。他大讚英國政府「真係好幫忙」，在升學、就業和住屋方面為定居當地的港人提供支援，較澳洲和加拿大等更為全面，形容整個BNO移民計劃「對整個移民界係好大嘅震撼同影響」，但他強調有意移居當地的港人或未能維持在香港的生活質素，尤其在當地難以找到合適的工作，因此港人有必要調整心態，包括到當地任職收銀員。