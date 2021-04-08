英國返港專機｜七旬老爺滯英半年　新抱搶飛遇網站死機：好無助

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-08 18:44

新冠肺炎疫情全球肆虐，港府將安排兩班英國包機接載滯英港人回港，機票今日（8日）香港時間下午4時於開售，惟網頁系統一度「死機」。有居英港人一早進入網頁準備搶票，但網頁一直顯示「技術問題」，根本無法查看航班座位及價錢，由於只有兩班航機，座位有限，擔心最終未能購票，感到十分着急，「真係好無助、好被動，萬一賣晒，就要視乎香港政府點處理」。

國泰網頁一直「死機」，僅顯示「System Maintenance」，至下午5時網頁指遇到技術問題，着旅客稍後再登入。（受訪者提供圖片）

居英港人Michelle今日為滯留英國的七旬老爺搶購機票，她早於開售前已登入網頁，惟開售後網頁一直「死機」，僅顯示「System Maintenance」(系統維修)，至下午5時網頁指遇到技術問題，着旅客稍後再登入。

「明明係港人，但都唔可以回家？」

Michelle指老爺去年10月到英國探孫，早有心理準備來回都要接受隔離，但未料港府12月突然宣布禁止英國客機回港，禁飛後港府一直未有提出任何方案，安排港人盡快回港，「明明係港人，但都唔可以回家？」形同置港人死活不理。

國泰網頁一直「死機」，僅顯示「System Maintenance」，至下午5時網頁指遇到技術問題，着旅客稍後再登入。（受訪者提供圖片）

「點解禁英國機呢？好矛盾」

Michelle續指，過去一段日子老爺感到徬徨無助，他需定時覆診，現時只能在英國求醫。她又認為，港府太遲才安排包機，而且只有兩班，未必足夠接載所有滯留港人，「依家真係好無助，好被動，萬一賣晒，就要視乎香港政府點處理。」

Michelle又希望，港府可以盡快恢復正常航班，讓大批滯留港人可以回家，「既然政府認為回港檢疫措施有效，咁點解唔畀港人返香港隔離？菲律賓都有變種病毒，點解就係禁英國機呢？好矛盾」。