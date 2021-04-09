友愛邨愛暉樓3座累計4人染疫　居民：確診單位衞生麻麻

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-09 18:42

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（9日）公布新增14宗確診個案外，亦有約10宗初部確診個案，其中兩宗源頭不明個案，均居於爆疫的屯門友愛邨愛暉樓3座的09室，該大廈疑出現垂直傳播，累計三層09室有居民確診，連同另一號室患者，累計4名居民染疫。 該大廈地面今日設有小型臨時檢測站，有身穿保護衣的人員在場戒備。有居民自稱居於確診者樓下，並指有確診者的單位「衞生麻麻，成日揼晒啲垃圾落嚟，整到我啲晾衫架邋遢晒！」

下午有救護員穿保護衣上樓

記者今日到屯門友愛邨愛暉樓第3座視察，該大廈地面設有小型臨時檢測站，有身穿保護衣的人員在場戒備。今日下午接近3時至3時半，有數名清潔人員出入第3座，另有房署人員巡視大廈外圍。下午約3時40分，有救護車到場，身穿保護衣的人員推著病床，進入愛輝樓3座。

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與愛暉樓相隔一條馬路的公園，有不少街坊停留討論當區疫情，亦有人提醒街坊聊天亦不要除口罩。至於納入強制檢測的H.A.N.D.S商場，人流仍然不絕，亦有機構在商場內設手作攤位，吸引不少市民停留。

▼愛暉樓居民昨日接受強制檢測▼

居於愛暉樓第3座31室單位的陳太指其樓上住戶確診，而她昨日（8日）已接受強制檢測，結果陰性。她稱渠管沒有傳出異味，而新增初步確診的09室，距離其單位有一定距離，故不太擔心：「都唔驚得咁多啦，已經閂晒啲門窗；隔離都話驚啲啊，樓下一層唔使驚。」

被問到與確診者是否相熟？陳太則表示：「我就同佢唔係幾啱㗎咋，因為佢成日揼晒啲垃圾落嚟，整到我啲晾衫架邋遢晒！」

另一居民陳小姐則帶同行李離開愛暉樓第3座，她稱暫住於該大廈，由於女兒需要上學，故檢測報告有結果後，提早回家。