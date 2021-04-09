阿斯利康疫苗今年不供港　可改用強生疫苗？一文看清強生效用特點

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-09 13:36

食物及衞生局局長陳肇始今天（9日）宣布，英國牛津／阿斯利康疫苗今年內不需供港，另有專家建議香港採購與阿斯利康同一技術的強生公司(Johnson & Johnson)疫苗。這款疫苗只需接種一針，有效率是66.9%，下文將介紹這款疫苗的特點。

圖為3月6日6美國丹佛一家醫院的藥房內，一批強生新冠肺炎疫苗放在桌面。(AP)

強生疫苗（疫苗名稱Janssen）是一款病毒載體疫苗，根據美國食品及藥物管理局聽證會公布的第三期臨床試驗數據，接種一劑疫苗14日後，保護率是66.9%。

而副作用方面，在18至59歲的人群當中，近60%人的注射部位疼痛，44.4%人會頭痛，43.8%人會感到疲勞，近40%人會肌肉痛。而在60歲以上的人群當中，三分之一人注射部位疼痛，30%人會頭痛、疲勞，四分之一人會感肌肉痛。

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，阿斯利康疫苗是用黑猩猩腺病毒載體，而強生疫苗就是使用人類腺病毒載體，兩者有分別。而強生疫苗在第三期研究的測試人數多，數據亦完整，即使只需接種一針，副作用也不會較多，與其他疫苗相若。他又稱，強生於南非做的研究發現，該款疫苗對南非變種病毒也有50%有效率。

圖為2020年12月1日，強生公司提供的相片，顯示公司研發的新冠疫苗。（美聯社）

強生疫苗已獲世界衛生組織批出緊急使用授權，亦得到超過30個國家緊急認可使用，包括美國、加拿大、德國、法國、挪威等地。不過，美國總統拜登曾表示，政府將優先供應疫苗給美國人，若有剩餘的疫苗將向全世界分享，包括發展中國家。香港現時若想採購強生疫苗仍可行嗎？崔俊明認為，強生疫苗十分搶手，但該藥廠在歐洲和亞洲都有生產線，希望港府能與強生商討，擴大其在亞洲的生產線，以供應疫苗予香港。