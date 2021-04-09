澳門一人打完國藥疫苗擅改紀錄　第二劑變打復必泰　毋須打第3針

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-09 22:33

澳門衞生局今日（9日）通報，一名市民錯誤接種了兩劑不同種類的新冠疫苗。該名市民3月11日接種第一劑國藥滅活新冠病毒疫苗，預約第二劑時自行修改紀錄，改為第一劑接種了復必泰疫苗，並預約第二劑打復必泰，醫護人員在完成接種後始發現。 澳門當局表示，將徹查有關事件，並對今次的疏忽事件向巿民致歉，又指根據各地衛生部門建議，該巿民亦不需要為這種情況補打第三劑疫苗。

澳門新型冠狀病毒疫苗種類（澳門衞生局網站）

當事人自行修改接種紀錄

澳門衛生局表示，今午收到當地接種中心海洋衛生中心通報，一名市民錯誤接種了兩劑不同種類的新冠疫苗。該名市民於3月11日在該中心接種了第一劑國藥滅活新冠病毒疫苗，隨後在預約系統裡選擇預約接種第二劑復必泰疫苗，並於今日再到同一中心接種。

澳門行政長官賀一誠2月接種新冠疫苗，被問到接種後是否有不適，賀一誠稱沒有甚麼感受。（澳廣視圖片）

澳門衛生局指，該名市民接種後無不適，經醫護人員檢查後健康狀況無異常，已安排市民稍後在衛生中心隨診。

澳門當局致歉 系統將限制市民修改紀錄

澳門當局指，經調查，該名市民預約第二劑疫苗時，系統自動偵測到其已接種第一劑國藥滅活新冠病毒疫苗，但市民自行修改紀錄，改為第一劑接種mRNA疫苗，並預約接種第二劑，完成接種後，醫護人員才發現該名市民接種的第一劑疫苗為國藥滅活疫苗。

澳門修改預約系統堵漏洞

澳門當局表示，將徹查有關事件，並對今次的疏忽事件向巿民致歉，而預約系統亦較早前已作出修改，限制市民自行修改預約系統內的接種記錄，以確保市民不會錯誤預約第二劑疫苗的種類。當局又表示，根據各地衛生部門建議，該巿民亦不需要為這種情況補打第三劑疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

本港至今錄4宗打錯針

而本港至今錄得4宗「打錯針」事件，包括一名55歲的外籍血癌患者，原本預約於3月18日在觀塘曉光街體育館社區接種中心，接種復必泰疫苗，但接種當日他錯誤到了提供科興疫苗的九龍灣體育館社區接種中心，惟中心工作人員仍為他接種科興疫苗。

醫管局其後再公布，3月10日有三名同行的市民，原本預約到天水圍天暉路體育館接種科興疫苗，卻誤到當局承辦的元朗體育館接種復必泰疫苗。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼