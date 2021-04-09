新冠疫苗｜袁國勇不建議購阿斯利康　可考慮轉買重組蛋白疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-09 21:47

歐洲藥管局和世界衛生組織稱，阿斯利康 AstraZeneca/牛津新冠肺炎疫苗與罕見血栓有關連，其可能存在的因果關係有待研究。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（9日）表示，不建議政府購買該類腺病毒載體疫苗，提議政府購買可應付變種病毒的疫苗，考慮轉購其他平台的疫苗，譬如採用重組蛋白技術疫苗，或者改良滅活疫苗及mRNA（信使核糖核酸）疫苗。

歐洲藥管局和世界衛生組織稱，阿斯利康/牛津新冠肺炎疫苗與罕見血栓有關連。（美聯社）

指腺病毒疫苗刺激免疫系統太犀利

袁國勇稱，不建議政府購買腺病毒載體疫苗，因疫苗會注射大量腺病毒抗原及蛋白到體內，繼而刺激激突蛋白，但其本身對於免疫力無幫助，「免疫系統不必要被腺病毒刺激得咁犀利。」加上已知阿斯利康疫苗存在血栓問題，更加不應購買腺病毒戴體疫苗。

袁建議政府購買可應付變種病毒的疫苗，因巴西、南非等地傳播情況猖獗。 他指，政府可考慮轉購其他平台的疫苗，譬如採用重組蛋白技術疫苗、或者改良滅活疫苗及mRNA疫苗，以針對變種病毒。就現時本港供應的兩款疫苗，他認為復必泰疫苗對變種病毒的保護力應該較高。

袁國勇建議政府購買可應付變種病毒的疫苗，因巴西、南非等地傳播情況猖獗。（羅君豪攝）

現時本港注射的科興疫苗為滅活疫苗，而復必泰疫苗釗是mRNA疫苗。政府原落訂購阿斯利康疫苗，並預計今年中輸港，但食衞局今日表示，科興及復必泰數量已夠市民接種，今年內無須運來阿斯利康疫苗。

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阿斯利康：接種好處大於風險

阿斯利康今晚發表聲明，指疫苗至今在70多個國家或地區獲得有條件的銷售許可或緊急使用。美國研究指出，疫苗對預防出現病徵的有效率為76%，接種的參與者均未出現嚴重疾病或住院情況；英國、歐盟、世界衛生組織的監管機構亦總結，使用阿斯利康疫苗保護人類免受這種病毒感染的好處大於風險。

阿斯利康又稱，因香港目前有足夠的疫苗供應，應盡量減少疫苗的浪費。公司一直跟港府緊密就供貨事宜溝通，希望雙方能盡快達成共識。