返港女子擅離酒店並脫手環獲刑10日 違檢疫令已定罪121人

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-10 01:31

一名34歲女子因違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）（《規例》），離開隔離酒店並脫下手環，昨日（4月9日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁十日。

政府新聞處周五（9日）深夜發佈消息指，該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，分別於上年9月16日離開其檢疫地點及於翌日突擊檢查中，被發現脫下手環。她被控違反《規例》第8（1）、8（4）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院就兩項罪行各被判處即時監禁十日，同期執行。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息：違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有121人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

根據現行《規例》，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區（由澳洲、紐西蘭或新加坡抵港除外）逗留的抵港人士（除獲豁免強制檢疫人士外），必須從抵港當天起接受強制檢疫21天。由澳洲、紐西蘭或新加坡抵港人士的強制檢疫期則為14天。此外，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），所有從中國（除香港外）的抵港人士（除獲豁免強制檢疫人士外），於到達香港當天或之前14天，如曾在中國、澳洲、紐西蘭或新加坡逗留，須要由到港當天起接受14天的強制檢疫。如該人士曾在中國、澳洲、紐西蘭或新加坡以外地方逗留，則須要由到港當天起接受21天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。