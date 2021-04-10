楊潤雄：或再增1名涉社會事件教師遭釘牌　無必要於課室裝CCTV

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-10 11:48

反修例風波以來，教育局接約200宗與社會事件相關的涉教師投訴，楊潤雄今日（10日）在商台節目《政經星期六》中透露，有約40宗投訴初步成立，其中1宗或涉取消教師註冊，由於教師可按程序申辯，暫未有最終決定。 建制派議員最近屢要求教育局在課室內安裝閉路電視，監察老師教學情況。楊潤雄在港台節目《星期六問責》中重申，教育局信任教師可專業工作，認為無必要做在課室內安裝閉路電視。惟他指出，留意到建制議員已屢次提出，由於錄影課堂涉學生私隠，期望家長就此議題發聲。

楊潤雄重申，教育局信任老師，認為無必要在課室內安裝閉路電視。（資料圖片）

教育局信任老師、無必要裝CCTV

楊潤雄重申，教育局信任老師，認為無必要在課室內安裝閉路電視。而本港有數萬名教師，但反修例事件至今，教育局只收約200宗投訴，數目不多。當中約40宗投訴初步成立，當中1宗或涉取消註冊，惟老師有權申辯，教育局會作詳細考慮。另約20宗仍與學校聯絡進行調查，未有最終意見。

楊又稱，相信建制議員或接到家長意見，故屢次提出，由於錄影將包括學生私隱，包含學生發言內容及聲音，期望他期望社會就此討論，讓教育局了解家長看法：「我哋都想知家長意見。」

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教育局本學年起，會為新入職及在職教師提供價值觀及專業操守等30小時核心培訓。楊稱，受疫情影響，老師內地考察團暫未成行，惟老師需協助學生了解國家，教育局要求老師認識國安概念。（資料圖片）

新增30小時教師培訓非額外工作 老師需對國家有所認識

教育局本學年起，會為新入職及在職教師提供價值觀及專業操守等30小時核心培訓。楊潤雄稱，老師需協助學生了解國家，教育局要求老師認識國安概念。有意見質疑此安排或加重老師工作，楊則強調，教育局一向對老師有培訓時數要求，培訓是不斷學習、更新知識的一部份：「老師需協助學生了解國家、全人發展，所以需要有所認識，唔應該視為額外工作，本身就係工作嘅一部份。」被問到老師內地考察團的內容及行程，楊稱，受疫情影響暫未成行。

楊潤雄又說，2019年反修例事件中，「有青年人走到咁前，教育局或教育工作者要睇睇教育有無出問題」，而國安漏洞在國安法實施後已堵塞。惟他重申，社會就風波成因有不同看法及意見，反修例風波不應單單歸因教育，但教育局亦要不斷完善：「成日拎教育出嚟，係社會上有大聲音，有必要檢視。」

楊潤雄透露，教育局暫接約1,600間學校申請恢復半天面授，當中約860宗涉幼稚園申請，佔全港幼園逾八成。（資料圖片）

至今逾860幼稚園申全校復半天課 佔全港逾八成

另外，受新冠肺炎疫情影響，全港學校至今未能如常復課，教育局正提供額外安排，學校如全體教職員維持兩周一檢，持陰性證明；又或全員接種兩劑新冠疫情，可全校半日面授。

楊潤雄透露，教育局暫接約1,600間學校申請恢復半天面授，當中約860宗涉幼稚園申請（佔全港幼園逾八成）；另約220宗涉中小學（佔本港中小學約兩成，當中三分二屬小學，三分一屬中學）。餘下約520宗是補習學校申請。他強調，有關安排是自願參與，希望鼓勵老師檢測及打針。

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