中學校長會：若CCTV監察課堂是教育改革倒退　對全體教師不任信任

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-29 17:21

建制派議員近月多次在倡議學校安裝閉路電視監察教師授課，教育局副局長蔡若蓮當時曾表明，課堂錄影或影響學生情緒及課堂互動，形容以錄影監控是消極做法。 香港中學校長會今日（29日）發表網誌回應，批評全程以CCTV監察課堂，是「教育改革的倒退」，打擊教育專業，「對全體教師的不信任、不尊重」，甚至在將政治矛盾直接帶入課室，教師從此將依書直說，教學變成單向灌輸，師生變「職業關係」。

香港中學校長會擔心過度監察（包括安裝CCTV），或將政治矛盾直接帶進課室現場，將教育專業淪為外行領導內行。（資料圖片）

教師將「被迫鐵板一塊灌輸式教學」 師生變「職業關係」

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒今日（29日），以「是「保障」還是「窒礙」學生學習？ 假如將CCTV「引進」課室……」為題發表網誌，指出香港中學校長會執委們一直擔心過度監察（包括安裝CCTV），或將政治矛盾直接帶進課室現場，將教育專業淪為外行領導內行。教師將「被迫鐵板一塊灌輸式教學」，從此依書直說，教學變得單向，日後師生只屬「職業關係」。

建制倡教室裝CCTV、「錄影」助重溫 蔡若蓮：監控教師屬消極做法

安裝位置、監看權及私隱難定

黃謂儒指出，安裝閉路電視涉眾多考慮，包括鏡頭安裝位置、監看權如何決定、如何遵守個人私隱等，不理解為何要「窮盡精力去處理與大部分學生學習無關的CCTV問題」。而多年前已有實證研究證明「防範老師的課程」(Teacher-proof curriculum)不可行，質疑香港是否要與國際背道而馳，盲目追求「虛幻的安全感」，憂引進的是「更多不安、不穩定、更多負能量和矛盾混亂」。

中學校長會反對以閉路電視全程監察課堂，「引進課室CCTV換來的將不只是教育改革的倒退，更重要的是犧牲了每一個孩子愉快成長和多元學習的黃金機會，令香港失去持久發展的動力。」（資料圖片）

打擊入行意願及士氣 長遠香港或失發展動力

他形容，若全程監察課堂，教師尊嚴受貶，士氣在微觀管理（Micro-management）下逐漸消磨，教學創新空間萎縮，影響年輕人入行意願，「引進課室CCTV換來的將不只是教育改革的倒退，更重要的是犧牲了每一個孩子愉快成長和多元學習的黃金機會，令香港失去持久發展的動力。」

黃謂儒認為，全程閉路監察課堂，在紀錄老師教學的同時，亦會將錄下學生言行舉動，令學生「更害怕犯錯、更害怕出醜、更害怕嘗試」，學習成效將大打折扣，將精神壓力引進校園。(資料圖片)

學生言行或網上曝光 更怕嘗試

此外，教育界流行小班教學、課堂互動大增，老師上課時不會只站在黑板前。黃謂儒質疑，若CCTV鏡頭隨著老師走，將錄下學生言行舉動，令學生「更害怕犯錯、更害怕出醜、更害怕嘗試」，學習成效將大打折扣，將精神壓力引進校園。他舉例指，日後學生課堂上的有趣答案，或會被網上轉載，成城中熱話，令學生不再回應。而對需要獨自學習的SEN學生而言，CCTV更會成惡夢。