新冠肺炎・4.10｜屯門愛暉樓6人染疫　譚伯羽中學有學生初步確診

撰文： 張嘉敏 鍾妍 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-10 23:14

新冠肺炎疫情反彈，今（10日）新增5宗確診個案，包括3宗輸入個案，以及2宗本地關連個案。昨日疫情記者會中，兩名分別居於屯門友愛邨愛暉樓第3座2209及2109室的66歲男子及6歲男童，今日轉為確診，當局同時將兩患者列為關連個案。當局另外在同一幢樓宇，發現2名同住於一個「32室」的居民初步確診。單計今日多4人染疫，累計則有6人中招。 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（9日）實地巡視後，確定出現由上而下的垂直播毒，09室居民需撤離往檢疫。衞生防護中心今日亦公布，由於大廈早前有1名「31室」住戶染疫，而調查發現該樓宇「09室」與「10室」單位；「31」與「32室」單位均分別共用污水喉管，今日會要求所有所有樓層的「10室」、「31室」及「32室」室單位住戶隔離檢疫。

新冠疫苗｜昨9人打復必泰後不適送院 24歲男打第2針後失去知覺

【22:10】昨日9人打疫苗後不適送院，全部人情況穩定，其中7人治療後出院，2人不聽勸告自行出院。其中一名24歲男子打復必泰後失去知覺及跌倒，送院後情況穩定，治療後出院。

▼4.10 屯門友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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屯門譚伯羽中學一名學生初步確診 校舍停開放14日 面授課堂暫停

【18:32】位於屯門友愛邨的順德聯誼總會譚伯羽中學發出家長通告，指該校接獲衛生署衛生防護中心通報，一名就讀該校的學生初步確診新冠肺炎。該校已加強校內的清潔及消毒工作，由4月10日至21日共14天停止面授課堂及校內活動，並呼籲學生期間不要回校。

【17:30】下午4時，有身穿保護衣的工作人員於進入友愛邨愛暉樓第三座。至5時許，在工作人員指示下，第一批居民攜同行李離開大廈登上旅遊巴。

現場消息指，今日約200人需要撤離，居民會送往荃灣絲麗酒店接受檢疫。

屯門友愛邨愛暉樓共6人染疫，09室住戶昨晚已撤離，今日10、31及32室居民亦須撤離檢疫。（曾凱欣攝）

【16:32】本港今日（10日）新增5宗新型冠狀病毒確診個案，其中2宗是本地感染均是居於屯門友愛邨愛暉樓第3座的「09室」。另外，由於發現該座「09室」、「10室」單位與「31室」及「32室」單位分別共用污水喉管，須安排撤離。



有居31室的居民直言安排麻煩，又指日前已完成檢測結果呈陰性，不理解為何需要再撤離。她又提到，今早已買餸準備煮飯，「今朝仲話買晒啲雞，唯有比隔離屋食」。亦有居民對於檢疫安排滿意，認為「同佢（確診者）同條喉管，（檢疫）安全啲囉」，會跟從政府的安排。

屯門愛暉樓10、31及32室撤離 居31室婆婆：今朝仲買晒雞、好麻煩

需要撤離的趙婆婆表示，今早已買餸準備煮飯，「今朝仲話買晒啲雞，唯有比隔離屋食」。（曾凱欣攝）

▼屯門友愛邨愛暉樓3座爆疫，政府人員及袁國勇視察▼

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【14:26】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（10日）零時零分，新增5宗確診，本港累計11,569宗確診。新增個案中，有3宗為輸入個案，其餘2宗與本地個案有流行病學關連。

爆疫的屯門友愛邨愛暉樓第3座，繼昨日公布有3宗個案（包括今日公布的2宗與本地個案有流行病學關連個案），涉及3個「09」室單位，當局已於昨晚向所有樓層的09室單位沒有病徵住戶，發出檢疫令。由於當局今日再發現兩宗，與愛暉樓第3座有關的初步確診個案，兩患者為同住於該樓宇一個「32室」單位的家人。

鑑於愛暉樓一個「31室」單位，早前曾1人確診，而調查發現該樓宇「09室」與「10室」單位；「31」與「32室」單位均分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後，中心決定採取更審慎的感染控制措施，會進一步向友愛邨愛暉樓第3座所有樓層的「10室」、「31室」及「32室」室單位，沒有病徵的住戶，發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心隔離。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

至今，屯門友愛邨愛暉樓第3座出現4宗確診和2宗初步確診個案，涉及5個09、31及32室單位，中心正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

過去14天（3月27日至4月9日）累計新增124宗個案，包括23宗本地個案（其中10宗源頭不明）。

【12:00】消息指，今日新增少於10宗確診，至少包括3宗輸入，2宗本地有關連個案，下午將不設疫情記者會。

確診食肆｜元朗萬寧女店員潛伏期曾到7處 光顧元朗廣場桂花小幸

【 00:01】昨日（9日）本港新增一宗源頭不明的本地新冠肺炎確診個案，確診的42歲元朗萬寧售貨員（#11556）發病期為3月31日，傳染期內曾上班，最後上班日子為4月7日。衞生防護中心指她有用安心出行，曾到過大棠道熟食市場、元朗千色匯等，而根據中心晚上公布的資料，她在潛伏期內曾到過區內7個地點，當中元朗廣場兩度上榜，包括光顧廣場內的桂花小幸。

▼4.9屯門友愛邨愛暉樓09室居民撤離檢疫▼

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▼4月9日更新——近14日患者住所及行蹤▼

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼安定邨愛定商場(H.A.N.D.S)納強制檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.9｜元朗萬寧女店員染疫 友愛邨愛暉樓爆垂直傳播

友愛邨愛暉樓09室垂直播毒需撤離 一戶廚房2抽氣扇「吸」病毒

新冠疫苗｜袁國勇不建議購阿斯利康 可考慮轉買重組蛋白疫苗

友愛邨愛暉樓3座累計4人染疫 居民：確診單位衞生麻麻

旅遊業爆港府保留郵輪公海遊返港需檢疫21日 斥落後台灣同新加坡

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屯門友愛邨愛暉樓3座09室爆垂直傳播 少出門66歲男及6歲童初確診

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