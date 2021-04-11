科興疫苗｜渠務署職員工作時突暈倒送院死亡　去世前23天曾打針

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-11 14:23

網上流傳一名渠務署職員接種科興疫苗後猝死於辦公室，《香港01》就此向衞生署查詢，獲回覆指一名58歲男子，於上周四（8日）晚上在工作地方突然感覺呼吸困難，其後不醒人事，救護員到達時發現他心臟驟停，他被送往明愛醫院急症室後於同晚證實死亡。根據資料，該男士曾於去世前23日（即3月16日）接種科興新冠疫苗。 渠務署就稱，一名渠務署承建商員工於4月8日晚上約10時，在渠務署協調控制中心工作期間感到不適並暈倒，在場同事即時召喚救護車將其送院，該名員工其後證實不治。 本港累計最少16人在接種新冠疫苗後死亡，當中14人是接種科興疫苗「克爾來福」，2人是接種BioNTech疫苗「復必泰」。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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心臟驟停送院

衞生署表示，死者為一名58歲男士，本身有吸煙習慣。他於4月8日晚上在工作地方突然感覺呼吸困難，其後不醒人事，救護員到達時發現他心臟驟停。他被送往明愛醫院急症室後於同晚證實死亡。

衞生署續說，根據資料，該男士曾於去世前23日（即3月16日）在葵涌林士德體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

科興疫苗（羅國輝攝／資料圖片）

渠務署就稱，一名渠務署承建商員工於4月8日晚上約10時，在渠務署協調控制中心工作期間感到不適並暈倒，在場同事即時召喚救護車將其送院，該名員工其後證實不治。署方對有承建商員工離世深表難過，並會向其家人提供適切協助。如有需要，署方會全力協助相關部門的調查工作。

衞生署稱，於4月9日接獲醫院管理局呈報這宗個案，已即時聯絡醫管局就該宗事件獲取更多資料，以協助因果關係評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

翻查資料，在這宗事件發生後，衞生署沒有主動公布，當局解釋，根據專家委員會通過的風險傳達計劃，接獲的臨床事件的數據及總結報告會於專題網頁定期發放及更新。如接獲在接種疫苗後14日内死亡的嚴重異常事件，則會盡快透過新聞稿公布。

根據香港死亡率的資料，在2019年，每日因缺血性心臟病及其他心臟疾病而死亡的平均人數達16.7人。