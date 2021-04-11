沙嶺骨灰龕場拖10年始成形　早預告深圳可望地盤　動工3年遇阻力

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-11 18:47

港府擬於沙嶺興建大型骨灰龕場，提供約20萬個骨灰龕位，是迄今本港同類公眾設施中最大型的一個。不過，項目近日遭建制派、內地網民及建制媒體狙擊，有內地網民質疑香港政府未考慮深圳民眾感受。 翻查資料，當初興建沙嶺殯葬城的目的，是為了解決本港死亡人口和火葬宗數不斷增長、龕位需求殷切的問題。食環署於2010年公布政策，並在18區物色24幅可供發展骨灰安置所的用地，當中包括了沙嶺「超級墳場」，並早已「預告」項目鄰近深圳。 政府過去曾諮詢區議會、鄉事委員會，直至向立法會財務委員會申請前期工程撥款時，仍然以大比數通過，當中不少投贊成票的建制派議員，近日轉為大力反對。換言之，在經歷了三代特首的任期、已動土3年多後，最終在動工後才遇上阻力，為工程帶來未知之數。

港府擬於沙嶺興建大型墳場，以提供約20萬個骨灰龕位，惟該址鄰近深圳，近日遭建制派、內地網民狙擊。（鄭子峰攝）

+ 4 + 4 + 4

項目經歷三代特首始上馬

沙嶺殯葬城是前特首曾蔭權年代的規劃，當時他提出「區區有龕位」。食環署於2010年公布政策，在18區物色了24幅擬建選址，當中包括現時引起爭議的沙嶺墳場未發展部分。

上屆特首梁振英上任後，當局曾就沙嶺超級墳場於2012年及2014年諮詢北區區議會，並向區議會介紹相關計劃；之後又在2014年諮詢了上水區及打鼓嶺區的鄉事委員會。當時的食物及衞生局局長高永文亦曾到沙嶺墳場實地視察。

其後，現任特首林鄭月娥於2017年將土地平整工程撥款提交予立法會財委會，並獲跨黨派支持通過。

延伸閱讀：直擊．多圖｜沙嶺骨灰龕場隔河望深圳羅湖商業城 山頭已變工地

2012年7月，時任食物及衞生局局長高永文曾到沙嶺墳場，實地視察在該墳場內擬建設骨灰龕設施的選址。（政府圖片）

死亡人數20年料增逾5成

在當年的區議會文件中，政府提到本港面臨人口老化，預測2037年的死亡人數高達7.18萬人，遠超於2017年的4.5萬人，故擬在沙嶺墳場內興建骨灰龕、火葬場等，以分階段提供約20萬個骨灰龕位，並提供「一條龍」殯葬服務。

根據重用骨灰龕位的輪候時間，截止今年3月10日，現時有近3萬人正輪候龕位，其中位於鑽石山的標準骨灰龕位，上一位申請人輪候了123個月才獲配龕位，即需時長達10年。

參考沙嶺殯葬城的設計圖，在第一期的骨灰安置所中，可見建築物依山而建，部門指會以植物及樹木作屏障。（區議會文件）

曾提及疄鄰深圳 會以植物作屏障

政府在2014年曾形容，沙嶺墳場遠離市中心，並有相當大的部分未作發展，故十分適合發展殯葬設施。而在環評報告中，當中亦早已曾提及項目毗鄰深圳，雖然現址只得少許發展，並主要被附近被山丘包圍，但與深圳有強烈對比。報告指，附近的深圳設有現代的高樓大廈，這些大樓從北面可看到地盤。

在2018年，政府介紹設計時提到，會通過園林和建築設計，使骨灰安置所的外觀與周遭環境及景物融合，並以植物及樹木作屏障，盡量減低視覺及心理影響。

在當年的環評報告中，早已曾提及項目毗鄰深圳，深圳的高樓大廈從北面可看到地盤。（環境影響評估報告）

圖中左側為沙嶺「超級墳場」，右側為深圳羅湖區。（ 資料圖片/孫聖然攝）

傳深圳曾向香港政府反映問題

早在2016年，報章《AM730》曾引述消息指，深圳認為殯葬城距離深圳民居很近，故深圳最少兩次與本港食衛局官員見面。不過，報道當時指，食衛局表明無意改變計劃，最終雙方不歡而散。

食環署於2010年公布政策，並在18區物色24幅可供發展骨灰安置所的用地，當中包括了沙嶺「超級墳場」。（鄭子峰攝）

土地平整工程撥款獲建制、泛民支持 已動工三年多

後來，政府在2017年間，就沙嶺殯葬城向立法會財委會申請約18.5億元撥款，作進行土地平整及基礎設施工程。當時42個有份投票的立法會議員中，以41票大比數通過，當中只得朱凱廸投反對票。

至於現時反對計劃的陳克勤、何君堯、周浩鼎、容海恩等，當天亦投了贊成票，可以形容項目在立法會獲「跨黨派支持」，工程亦在同年12月展開。而在2018年，亦開始擴闊行車道和行人路，並開展道路、水務、渠務及污水排放工程。現時項目已動工3年多，預料將於今年稍後完成。

工程當時獲大比數通過，當時包括多名建制派議員，例如近日開腔大力反對的容海恩、劉國勳、陳克勤等。(立法會文件截圖)

直至去年，政府再向財委會申請12.4億元，用以興建第一期約5.4萬個龕位，但卻遭議員反對，最後政府要撤回方案。