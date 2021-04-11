直擊．多圖｜沙嶺骨灰龕場隔河望深圳羅湖商業城　山頭已變工地

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-11 18:15

近日頻頻被建制派議員及媒體狙擊的沙嶺新建骨灰龕場，可提供約20萬個骨灰龕位。項目早在2017年獲得立法會財委會撥款，同年動土進行平整土地、基建等設施，預計今年稍後會完成工程。 《香港01》到場直擊，土地平整工程已展開，山坡亦正進行斜坡工程，現時已能清楚見到地盤的規模及界線，而建築工人仍然有開工，料工程可逐漸完工。據現場圖片及影片可見，新建龕場與深圳隔河對望，部份高位可看到深圳的羅湖商業城等建築物。

可提供約20萬個骨灰龕位的沙嶺殯葬城，與深圳只有一河之隔。就現場所見，現場平整成一片泥路。（林頌華攝）

+ 4 + 4 + 4

沙嶺殯葬城位處北區，接近羅湖管制站及文錦渡管制站，處於沙嶺墳場的範圍內，與深圳一河之隔。

由於市民對火化時段、殯儀服務需求日增，政府早年計劃在該址興建「超級墳場」，擬建骨灰龕、火葬場及靈堂等，以提供「一條龍」殯葬服務，可提供最少20萬個龕位。政府形容，有關設施將是迄今本港同類公眾設施中，最大型的一個。

延伸閱讀：沙嶺殯葬城歷逾10年 早預告鄰近深圳 動工3年才預阻力

2014年文件已表明鄰近深圳住宅及商業區

土木工程拓展署在2014年的文件已表明，工地以北的深圳河對岸，是深圳住宅及商業區；東面是文錦渡口岸，以及原居民鄉村的新屋嶺；南面則是鄉郊房屋，包括沙嶺的村屋；至於西面，便是羅湖港鐵站、羅湖口岸及梧桐河以西大石磨一帶的山坡。

在2016年項目動工前，現址（白圈）仍然是一片翠綠，現時變成泥地。（Google 地圖）

土地平整工程撥款獲建制、泛民支持

2017年間，政府就沙嶺殯葬城向立法會財委會申請約18.5億元撥款，以平整約1.8公頃土地及基礎設施工程，當時撥款大比數通過，當時全部出席的建制派議員都投贊成票，包括近日開腔反對工程的容海恩、陳克勤、劉國勳等，而部份泛民議員亦投贊成票，只得朱凱廸一人投反對票，可以形容項目在立法會獲「跨黨派支持」，工程亦在同年12月展開。而在2018年，亦開始擴闊行車道和行人路，並開展道路、水務、渠務及污水排放工程。

工程當時獲大比數通過，當時包括多名建制派議員，例如近日開腔大力反對的容海恩、劉國勳、陳克勤等。(立法會文件截圖)

早在2016年，即在項目動工前，現場一片翠綠，山上亦見到疑似山徑的道路。就現場所見，現址已變成一大片泥路，並進行土地斜坡工程，現場有不少建築工人及泥頭車，亦有貨車運送建築材料，已漸見整個地盤的雛型。