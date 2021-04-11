維園草地維修封一半　外傭搭帳幕休息逼爆：我哋冇得揀

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-11 21:37

今日（11日）又到周末，外傭一如既往外出度過假期。惟維園草地今日維修，半個場地被鎖上，加上大量外傭在草上搭建帳篷休息，場面壯觀甚有壓迫感。有印傭表示，平日維園會開放整個草地予市民，今日半個場地被鎖，才會顯得人流過多。也有印傭稱，夏日將至天氣炎熱，自己又未能負擔酒店費用，故才會於維園搭帳篷渡過假期。

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草地上人頭湧湧，大量外傭搭建帳篷，在內用餐、睡覺。 (李澤彤攝)

休息外傭遵守限聚令

記者今日傍晚到維園草地視察，發現草地上人頭湧湧，大量外傭搭建帳篷，在內用餐、睡覺，也有不少外傭載歌載舞大聲嬉笑，歡度假日。她們大多都有遵守社交距離措施，配戴口罩，甚少有多於4人以上的集會，亦只會於進食時脫下口罩。

外傭維園草地搭帳篷度假：食嘢瞓覺都冇人睇到

印傭Yandy稱，自己每星期都會與友人來維園放假，她指有留意到今日草地人流比往日相對較多，而這很可能是因草地需要維修，半個場地被鎖上，外傭們只能聚集於另半個場地。因應人流，Yandy稱與其3名友人會一直留在帳篷「唔出嚟」，又指帶備帳篷相當方便，在內「食嘢瞓覺都冇人睇到」。她與友人亦有遵守社交距離措施，即使在帳篷內，也只會於進食時脫下口罩。

印傭Yandy稱，自己每星期都會與友人來維園放假，她指有留意到今日草地人流比往日相對較多。

外傭在維園草地上聚會。 (李澤彤攝)

另一名印傭Selvia則稱，天氣日漸炎熱，而她「唔夠錢住酒店」，只能與友人一同到維園搭帳篷，「留到差唔多返屋企。」她稱自己會在帳篷內「食嘢、傾計」，通常只會在進食時脫下口罩。

疫情下外傭留家度假 假期短無得揀地方

印傭Mary（化名）也認為今日維園人流相當大，如果可以她也希望能到較為僻靜的地方放假。「我哋冇得揀，如果唔出嚟就要留喺僱主屋企。」Mary稱，又指：「如果我有2、3日假期，我會去遠啲嘅地方，但我只有1日假期，我只能嚟呢度。」

印傭Agil則對現時疫情放緩，自己能外出度假感到開心。「疫情嚴重的時候，我們不可以出門，不可以休息，要留在家裏。」而Agil僱主認為現在疫情相對不太嚴重，故終於容讓Agil出外度假。

不少人在維園草地歡度假日。 (李澤彤攝)

草地上人頭湧湧，大量外傭搭建帳篷。 (李澤彤攝)

市民憂疫情：起碼叫佢哋坐開啲啦

市民黃先生稱，見草地人流多，自己亦有「少少擔心」疫情，又指「好似見到有人冇戴口罩」。他指剛剛有見到工作人員巡查，但到記者訪問時已經離開，亦未見他們有管理未遵守社交距離措施的人群。「清咗零先再放寬會好啲。」黃先生認為現階段並非放寬社交距離措施的時機，對維園草地人流，他則稱：「起碼叫佢哋坐開啲啦。」