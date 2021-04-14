專訪｜商湯尚海龍：香港優勢在0到1的發現　應成為AI人才培育中心

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-14 08:00

港府近年積極建立創科生態，惟本地市場、生產配套等紿終有限，不少在本港起家的科企，均需到內地或其他地區設立分公司，以尋求出路。為全球最大AI獨角獸、本港人工智能（AI）技術公司商湯科技，成立翌年便要到北京及深圳分公司，但仍將核心研發中心設於本港。 商湯科技香港公司總經理尚海龍接受《香港01》專訪時表示，本港優勢一直在於，能做出「由0到1的發現」，惟廣深等地正積極追趕，本港要鞏固自身優勢，培育和挽留人才是當中核心。他又建議，本港作為大灣區中的AI人才培育中心，「一定會有好多人過來搵你幫手培養人材。」

尚海龍認為，香港優勢一直在於能夠做出「由0到1的發現」，而深圳等地則主力「1+N的整合」。（盧翊銘攝）

商湯科技是本港8間科技獨角獸之一，尚海龍表示，公司2014年在港註冊，當時曾希望能在本港一個地點發展，認為管理更輕鬆，然而本港生產配套不足，翌年便赴北京、深圳設立分公司，當中深圳分公司便專門提供硬件配套。

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他說，廣州、深圳、東莞、佛山等城市有製造業作支援，研發團隊有構思後，便委託供應商迅速製作初步產品進行測試，加快推出市場，搶先一步佔有市場份額，「在創科界，供應鏈也很重要。」

香港有研發優勢 惟其他城市正追趕

現時商湯科技的業務發展至內地及亞太地區，但仍以香港為核心研發中心，並以深圳等地作為生產基地。尚海龍認為，香港優勢一直在於能夠做出「由0到1的發現」，而深圳等地則主力「1+N的整合（Integration）」。然而，「時間好緊逼！」他語重心長地指出，內地城市正努力追趕，香港需要居安思危，思考如何鞏固優勢，「人才當然是最核心。」

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尚海龍說，商湯早前與科學園合作推出「粵港澳大灣區青年AI發展中心」，冀助學生從小打好AI基礎，培養創科思維，長遠方可助香港保持創科中心的地位。（資料圖片）

但本地創科業界一直苦於人才難尋。尚海龍認為，所謂人才短缺，要分開兩個層次理解，本港有多間世界排名靠前的大學，尋找高級科研人才並不困難；然而，本港缺乏一些基礎紮實的開發人才。

香港應爭取成為區內最好的AI人才培育中心

尚海龍進一步指出，AI人才要從小培育，甚至要早至小學階段。他說，商湯早前與科學園合作推出「粵港澳大灣區青年AI發展中心」，冀助學生從小打好AI基礎，培養創科思維，長遠方可助香港保持創科中心的地位。他又謂，無論是大學、職業院校、企業、社會，都需參與培育，當香港成為鄰近區域中最好AI人才培育中心，不止可帶動本地創業，亦「一定會有好多人過嚟搵你幫手培養人材。」

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商湯科技由中文大學工程學院團隊創辦，由初創公司發展為獨角獸。尚海龍說，公司亦參與培育更多本地AI初創，2018年與阿里巴巴及科技園公司合辦Hong Kong AI Lab，至今培育32間創業公司。他又言，雖然經歷了2019、2020年較為艱難的兩年，但當中沒有公司結業。

參考矽谷政府做法：採購本地科技產品

尚海龍又希望政府可為業界提供更多「貼心」的支持，例如可參考美國矽谷所在地、加州的政府般，提供更好的創科環璄，包括為新科技加快修改法例，如為無人駕駛，放寬交通法例、相關交通保險規例等。他續說，加州政府就是當地創科產品的最大買家，認為港府可增加採購本地中小企、初創的產品。他認為，政府在這一方面越來越積極，但「希望力度可以再加大。」

訪問當日，有本港廠商會會員到商湯科技參觀，尋求合作。尚海龍坦言，現時本港製造業利潤很低，他所接觸的廠商，皆無比苦腦，他們盼透過科技及研發，提升產品價值，卻又苦於無人才。他謂，雖然公司十分願意服務業界，但「一間商湯絕對不夠」，冀有多更多本地AI初創公司，一同為傳統產業提供支持。