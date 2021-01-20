科技園九龍塘設金融科技中心　容納20間科企　近市中心方便交流

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-20 17:14

政府近年銳意發展金融科技，大力推動如「轉數快」等的金融科技應用及培訓相關人才。香港科技園公司在九龍塘新設FinTech Centre，預計可容納20間金融科技企業，促進本港形成金融科技生態圈。 恒生銀行營運總監陳梁綽儀表示，近年開始與初創公司合作探索金融科技應用，指過程一度「可以用痛苦來形容」，因科技公司想法相當前衛，而銀行則較重視傳統經驗；幸而經過一段時間摸索，相方已有信任，互補所需。

現時位於沙田的科學園設有「金管局─應科院金融科技創新中心」。科技園公司行政總裁黃克強表示，在九龍塘創新中心新設的FinTech Centre位於城市中心，可更促進金融科技初創與商業機構間的溝通，中心可容納20間企業，並提供辦公及會議場地。

恒生銀行：冀短期內推新產品、加快跨境應用

恒生銀行2019年起與科技園公司在金融科技方面展開策略合作，恒生銀行營運總監陳梁綽儀表示，近年開始與不同初創公司合作探索金融科技應用，但過程一度「可以用痛苦來形容」，因為科技公司想法相當前衛，構思創新方案時沒有包袱，相反銀行看重傳統累積下來的經驗，講求平衡可控。

陳梁綽儀（下排左一）期望，短期內能有產品推出市場，下一步希望透過金融科技上的創新，更快發展跨境的銀行產品。（影片截圖）

陳梁綽儀說，天馬行空的概念當然吸引，但銀行需衡量能否賺錢；而經過一段時間摸索，相方已有信任，由初創公司提供新想法，銀行就可行性提供意見，更能互補所需。她期望，短期內能有產品推出市場，下一步希望透過金融科技上的創新，更快發展跨境的銀行產品。

科學園內的金融科技公司Apoidea聯合創辦人鄭其森亦表示，近年不少銀行內部開設創新團隊，作為一個重要的橋樑，使科技概念能落地成為產品，而科學園內的平台可將科企和金融企業聯繫起，對催化金融科技生態圈非常重要。

金管局：銀行業開放API將可查結餘、結欠

作為監管機構，金管局金融科技促進辦公室高級經理彭旭輝表示，透過近年與香港應用科學院的合作，已推出相關白皮書、監管沙盒等，以在發展金融科技的同時，亦確保安全及私隱。

（金管局網頁）

彭旭輝又指，金管局推出的商業數據交流（CDI）平台將加入更多另類數據（Alternative Data），如網上購物、網上付款、電訊數據，使信貸評估更準確；而銀行業開放應用程式介面 （開放API）即將進入第三階段，即可透過API可查詢結餘、更改信用額等，他表示現時不少銀行正準備相關使用案例，顯示銀行反應相當正面。