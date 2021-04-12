疫苗氣泡｜變相逼員工配合？無打針被停工未必構歧視　議員籲互諒

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-13 00:58

本港疫情放緩，港府今(12日)宣布，將以「疫苗氣泡」為基礎，食肆員工及顧客雙方接種疫苗後，可放寬營業限制；酒吧、麻雀館等處所，符有關條件可有限度重開。 有業界關注因身體狀況未能打針員工的相關安排，批評被港府「擺上檯」。有律師則指，長期病患者有未能接種疫苗的合理辯解，惟其他無打針員工或面臨被僱主「停工」風險，相關行為不構成殘疾歧視。有立法會議員則呼籲僱員互讓互諒，以調動工作代替停工或解僱，又促請港府交代接種疫苗後如現不良反應，會否納入工傷。 平機會則指，為保護公眾健康，即使有關做法歧視未接種疫苗員工，可能不屬違法，但要視乎個別情況而定。發言人又指，非所有人均適合打針，應顧及其需要及作出其他合適安排。

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酒吧會所聯會：員工未能接種唔通要炒？

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，早前曾向港府提出「二選一」方案，即全體員工接種疫苗或每隔14天進行檢測，作為復業條件，豈料今次港府「加辣」，他認為當中存不少細節有待港府釐清，包括未能接種的長期病患員工安排，「唔通要炒咗佢咩？」，抑或可出示醫生證明代替等。

酒吧停業多時，港府今宣布，酒吧員工及所有顧客接種首劑疫苗，並使用安心出行，可有限度復業，大約8星期後，所有員工和顧客都接種兩針疫苗後，營業限制會進一步放寬。(資料圖片)

梁立人認為，港府綑綁式的做法，形同將業界「擺上檯」，「打疫苗應該係建基於客人對政府的信心，但依家就用我哋做誘因。」他又指，不少餐廳同樣有供應酒精飲品，惟港府非一視同仁：「對我哋嘅不公同歧視無停止過。」

本港疫情持續，港府陸續放寬社交距離措施，惟酒吧、麻雀館等娛樂場所復業無期，業界發起接力絕食行動。（資料圖片／李澤彤攝）

大律師：三高或長期病患可作合理辯解

大律師陸偉雄指，接種疫苗與否，是個人選擇，亦需同時承擔其選擇的相應結果，但他認為打或不打，不應獲得差別待遇，「唔應該係決定因素。」港府指，餐廳放寬營業限制的其中一個條件是員工全數接種疫苗。若有員工拒從，陸偉雄指僱主以其未符聘用要求，將其停工，不涉歧視成分，「但最好的做法，就係大家互相協商，睇吓有無其他辦法，例如唔係解僱，而係自願離職同補償等。」

不過，倘員工因三高或長期病患等，未能接種疫苗，則可用身體狀況不許可作合理辯解，「但單純係驚打完針會出事的話，就好難做理由。」他又強調，撇除法律角度而論，接種疫苗尚未有一致共識，在抗疫非常時期，勞資雙方應互讓互諒。

至於餐廳等處所拒招待無打針疫苗客人方面，他則指，商家有權選擇客人，「可以有佢自己一套規據，例如有餐廳都唔招待著T恤、短褲的客人。」

立法會議員：打針好處多過風險

勞工界立法會議員陸頌雄表示，被停業處所例如酒吧等，相信勞資雙方矛盾不大，因員工受停業令所限，已無工時多時，「打完疫苗有工開，相信(大家)都會配合，打支針都唔係咁難。」至於食肆方面，「依家長期半天吊」，他相信進一步解除營業限制後，勞資雙方均有得益，「(僱員)打完都可以保護自己，打針好處多過風險。」

港府今提出多項「抗疫新路向」政策，包括「疫苗氣泡」概念。(資料圖片)

陸頌雄呼籲僱主包容，給予員工心理時間準備，倘有僱員因個人意願或身體狀況婉拒打針，僱主應考慮拆衷方案，包括調動工作，「如果即時解僱的話就有問題，要睇有無畀足賠償同通知期。」他期望勞資雙方體諒協調，又認為政府有責任交代員工接種疫苗後如現不良反應，會否列入工傷，「畀打工仔多啲信心。」

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平機會：如屬「合理地需要的」 不適用殘疾歧視條例

平機會發言人回覆指，2019冠狀病毒屬於《殘疾歧視條例》所指的「殘疾」，然而，《條例》第 61 條訂明，如某人的殘疾屬任何傳染病，及有關歧視作爲是爲了保護公衆健康屬「合理地需要的」，即使另一人歧視該名殘疾人士，條例並不適用於該人士，即有關的歧視行為不屬違法。

發言人續指，對已接種疫苗的員工和未接種疫苗的員工作出不同對待，會否構成殘疾歧視，要視乎個別情況而定。未接種疫苗的員工可能會被認為等同患上2019冠狀病毒病，儘管他們並未確診。如果有關的做法是爲了保護公衆健康而屬「合理地需要的」，即使有關的做法歧視未接種疫苗的員工，有關的行為可能不屬違法。

平機會解釋，如果做法是爲了保護公衆健康而屬「合理地需要的」，即使做法歧視未接種疫苗的員工，有關的行為可能不屬違法。（資料圖片）

發言人表示，由於不是每個人都適合接種疫苗，因此對接種疫苗者和不接種疫苗者施加不同對待時，應衡量某些行為是否對於保護公眾健康而言，屬於「合理地需要」的做法，並參考政府根據監察疫情的最新發展而實施的措施，顧及不適合接種疫苗者的需要，考慮為他們作出其他合適的安排。