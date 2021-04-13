食肆設Clean Zone業界表放棄：難迫員工打針　專家：應以房間分隔

撰文： 王潔恩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-13 16:13

特首林鄭月娥昨日（13日）宣布「疫苗氣泡」，擬分階段放寬食肆及酒吧措施。根據指引，在第二階段中，若員工打齊兩針，而顧客打了首針，食肆便可劃出特定範圍（Clean Zone）專門招待已打針者，範圍內的每枱人數可放寬至最多8人。 有餐飲業界坦言，執行上有很大困難，至今未聽過有飲食業界的老闆成功理解到「Clean Zone」的定義，亦難以強逼所有員工打針，細餐廳更難以再分區。有業界甚至明言，會放棄上述「三步曲」，「連第一階段（員工打針）都做唔到，仲點講Clean Zone嘅第二、第三階段？」 不過，到底怎樣的Clean Zone才能合符規格？僅用隔板或屏風相隔是否足夠？現時政府並未有相關指引。有工程業界人士指，現時政府已要求食肆做到每小時換氣6次，故相信只用隔板已足夠。但另有醫學界專家則指，若餐廳本身並無房間，但只在大廳中用屏風分隔，成效便相對較細。

政府最新提出，若員工打齊兩針，而顧客打了首針，食肆便可劃出特定範圍（Clean Zone）專門招待已打針者。（資料圖片／張浩維攝）

叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍坦言，暫時未聽過有飲食業界的老闆成功理解到Clean Zone的定義。他解釋，政府早前要求業界在4月30日前做到每小時6次換氣，而相關指引才剛剛出爐，大家仍忙於理解換氣的細節，並正尋找供應商，「突然間又話要分三階段，坦白講，業界真係好難消化。」

員工或有長期病不願接種

黃傑龍坦言，明白政府想鼓勵市民打針，但執行上亦有很大困難，因為有員工可能是長期病患者，亦有人不願接種，故不會威逼員工打針。他承認，已打算放棄「三部曲」，將繼續維持營業至晚上10時，「第一階段（員工打針）都做唔到，仲點講Clean Zone嘅第二、第三階段？」

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細餐廳難以再分區：得幾百呎點做？

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華亦指，不少食肆難以做到相關要求。他解釋，部份餐廳面積較細，難以再劃分其他區域，而且政府未有發表任何指引，業界根本無所適從，「Clean Zone要同Dirty Zone分隔幾開又唔知，如果餐廳得幾百呎，點樣做到？」林續指，接種疫苗並不等於不會染疫，坦言不明白分區的用意。

林瑞華又指，設立Clean Zone的前題，是員工要先接種疫苗。他質疑，老闆難以強逼員工打針，又指有員工或有長期病患、年紀較高，他們可能擔心打針會有風險，「唔通打份工都要搵命博？」

工會：憂僱主解僱體質不適宜打針員工

飲食業職工總會亦指，有關措施相當苛刻，並難以執行，更可能會製造大量僱傭問題，例如僱主解僱體質不適宜打針的員工、求職時拒絕聘請等。工會又指，若顧客不使用安心出行，可能會引起員工與顧客的爭執，擔心放寬措施容易弄巧反拙，反成為飲食業的「緊箍咒」。

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工程業界：料每小時換氣6次已足夠

至於Clean Zone的規格，至今政府仍未發表細節。有工程業界的相關人士估計，Clean Zone只用隔板已足夠，未必需要獨立空間或抽風系統，「好多空調間唔開，唔可以再做獨立空調。」若要重新裝修並加裝冷氣，成本亦很高。該業界人士強調，現時已要求餐飲處所在4月30日前，將座位間鮮風輸送量，提升至達每小時換氣6次，故理應相對安全。

業界人士預料，Clean Zone可能只是為了方便管理，讓大家容易分辦那一張枱可以坐4人或6人，同時亦可製造誘因鼓勵大家接種疫苗，以享受多人同桌用膳。

政府提出，食肆可設立Clean Zone專門招待有打針的客人，但未有公布Clean Zone的詳細指引。（資料圖片/歐嘉樂攝）

何栢良：屏風成效相對嚟講比較細

不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指，雖然劃出Clean Zone有科學數據證明安全，但每間食肆的座位分布不同，而且面積都不一樣，故未必每間食肆都做得，相信只有少數能劃出特定範圍，更形容相關措施可能「有形式無實際」，「如果你成個大廳，你遮我一半又唔遮得一半嘅屏風，咁佢個成效相對嚟講就會比較細。」

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

已打疫苗、用安心出行 可坐指定範圍享放寬措施

政府提出的「疫苗氣泡」三部曲，將分三階段推出放寬限制。在首階段，若員工打首針，而顧客有用「安心出行」，便可放寬至「6人一枱」，堂食由晚上10時延至12時。

而在第二階段，員工打齊兩針，而顧客打了首針，便能劃出Clean Zone招待已打針者，範圍內每枱人數可增至8人，宴會上限更可增至100人，堂食延至凌晨2時；在第三階段，員工與顧客都打齊兩針，若特定範圍只招待已打兩針者，每枱便可增至12人。