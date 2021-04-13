打疫苗換取復業　酒吧業憂查證顧客釀磨擦　黃家和：員工不應鬥氣

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-13 12:35

本港疫情逐漸放緩，政府昨（12日）拋出「疫苗氣泡」的新抗疫路線圖，作為放寬食肆、酒吧等處所，以及放寬院舍探訪等的基礎。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（13日）在電台節目表示，業界早前曾向當局提出強制使用「安心出行」，以解決前線員工核查資料的難題，又強調不會因為員工不接種疫苗而解僱對方，但認為雙方不應「鬥氣」，但要食肆查證顧客有否接種過疫苗則有難度。 香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則指，要員工接種疫苗並非難題，但政府應說明不適宜打針的員工是否可獲豁免，但他擔心，酒吧僱員要查證顧客是否已打針或會引發磨擦，認為若有酒客未接種疫苗，法律責任不應在酒吧。

黃家和相信大家都是理性，員工不應「鬥氣」而不打針。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，業界會盡量配合政府的措施，以放寬晚間堂食和宴會的限制，但慨嘆當局是自行推出新的「三部曲」，將責任交予業界。他續指，業界曾向政府提出方向性的建議，如強制使用安心出行，以防止市民填寫虛假資料，令不能執法的前線員工陷入兩難，又指全港已有逾350萬人下載了「安心出行」，相信已涵蓋會出外消費的300萬至400萬市民，認為掃描相關二維碼後才可進入處所「應該冇問題」。

旺角黑布街一間手工啤酒專門店，現供客人以填紙仔，替代掃瞄安心出行。（李澤彤攝）

至於會否解僱不願接種疫苗的員工，他則強調「唔會因為咁樣而解僱佢」，但亦相信大家都是理性，員工不應「鬥氣」而不打針，但建議當局考慮容許以定期兩星期接受檢測作代替方案。

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黃家和又指，在店內劃出「清潔空間」（clean zone），只有大型食肆能夠做到，惟食肆要特地劃出一個房間以容納特定客人，形容是一個「頭赤」的問題，強調所有放寬社交距離措施仍有待逐點與政府商討實際是否可行，讓執法部門去檢控，坦言「對我哋嚟講都幾無奈」，查證顧客有否接種過疫苗亦有一定難度。

酒吧業界今日（21日）召開記者會，要求政府在復活節旺季前重開酒吧，否則全港1,400間持牌酒吧中，將有多達半數、即約700間結業。（余俊亮攝）

酒吧業遭停業過百日，業界聯同卡拉OK、麻雀館等在政總外絕食，現終於看到復業的曙光，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在商台節目表示，要員工接種疫苗並非難題，但政府應說明不適宜打針的員工是否可獲豁免，或以現時兩周一檢的做法代替。

梁立仁擔心酒吧員工查證顧客是否已接種疫苗，將引發磨擦。（資料圖片／李澤彤攝）

至於復業後，員工須查證顧客是否已接種疫苗，梁立仁擔心雙方或會引發磨擦，強調若有酒客未接種疫苗，法律責任不應在酒吧，顧客應自行承擔責任，但他相信，顧客會希望重返酒吧消遣而接種疫苗。

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