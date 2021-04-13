強檢大廈｜均益大廈三期月內三度檢測　居民無奈批當局未做好通知

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-13 12:48

新冠肺炎疫情持續，西營盤均益大廈三期再次納入強制檢測名單，為一個月內第3次。於今日（13日）早上約10時，大廈外停泊兩架流動檢測車，有約20人分別排隊輪候檢測及登記。 有受檢的居民稱，由於公司要求必須持有檢測結果才可復工，對政府一再要求強檢的決定感無奈，「唔明點解要驗多次，但佢落order都冇辦法。」有年長居民則於今早下樓後，才發現大廈再次遭納入強檢名單，批評大廈已多次強檢，但政府仍未能做好通知工作。

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西營盤德輔道西均益大廈第三期B座，於一個月內兩度封區檢測後，昨日（12日）再被納入強檢名單。港府表示，由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。翻查資料，均益大廈三期分別於3月17日及3月31日曾被封區檢測。

居民陳先生︰落樓先知要強檢

均益大廈外，今早停泊兩架流動檢測車，由香港分子病理檢驗中心營運，為受影響居民檢測。於早上約10時，約有20人分別排隊輪候登記及檢測。居民陳先生在記者查詢後，才獲悉大廈要再度檢測，指未有接獲任何強檢通知。他指，明白要確診「清零」，有需要再做檢測，但認為政府需要通知居民，「落嚟先知要做。」

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

何先生︰唔明點解要驗多次

居民何先生指，對於一個月內三度檢測感無奈，認為樓宇既然無新增個案，不理解再度要求強檢的準則，「唔明點解要驗多次，但佢落order都冇辦法。」他稱，公司要求有檢測結果才復工，不過公司亦對此表示諒解。他又表示，昨晚獲區議員短訊通知，才知道要強檢，並即時通知公司。不過，他認為大廈有不少年長住户不知道要檢測，大廈內今早才張貼相關告示，認為政府應做好通知，包括透過電視提供相關資訊。

文太太︰靠區議員通知獲悉要檢測

另一名居民文太太稱，對再次強檢「冇太大感覺......佢要我做咪做囉。」她稱，今次流程較上次「封區檢測」暢順，時間較彈性。不過她批評，當局未有做好通知工作，自己是於區議員的社交平台專頁獲悉要強檢，再自行上政府官方網站查看，「好似我後生成日望住Facebook就早啲知，但老人家今朝落到街先睇到嗰封信。」

文太太續稱，有長者不懂看字，只能靠保安員早上逐個通知。她指，過往常接到警方短訊，「可能住得近中聯辦，間唔時呼籲叫我哋唔好出街，反而今次檢測就冇。」

於大廈任職保安員的譚先生稱，今次於10分鐘內就能完成檢測。上次封區檢測則接到不少街坊投訴，認為今次安排較好，暫時未有人投訴。

▼3月31日晚袁國勇及張竹君到均益大廈第三期B座調查▼