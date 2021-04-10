新冠肺炎｜為旅遊業界推接種中心職位爭崩頭　600人爭46個主任位

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-10 20:47

新冠肺炎疫情影響下，旅遊業恢復無期，旅遊業界從業員不日重返崗位。早前政府公布協助旅遊業界方案，計劃安排旅遊從業員推出約2000個為期5個月的職位，到24間社區疫苗接種中心工作，負責管理運作及行政支援工作，部分職位今日截止申請，反應熱烈，部份職位「爭崩頭」，40多個主任級職位，已收到600份申請，平均13人爭1個位。 旅議會名譽顧問胡兆英指反應熱烈為預期之內，從業員停工多時生計難以維持，當局應放寬予本地遊重開，不能強迫業界求客人全打疫苗為其中一個重開條件。

港府早前公布協助旅遊業界方案，計劃安排旅遊從業員推出約2,000個為期5個月的職位，到24間社區疫苗接種中心工作，負責管理運作及行政支援工作，部分職位今日截止申請，反應熱烈，部份職位「爭崩頭」。

月薪達4萬元、一共有40多個主任級職位，已收到600份申請，平均13人爭1個位；月薪為3萬元、設92個名額的副主任職位，接獲898個申請，即近10個人爭1個位。

旅議會名譽顧問胡兆英指反應熱烈為預期之內，從業員停工多時生計難以維持，認為現時疫情穩定，確診數字為低水平，當局應放寬予本地遊重開。（資料圖片/張浩維攝）

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另外，截至今日下午四時，共設1600個名額、職位日薪為1300元的登記員職位，至今接獲8008個申請，包括來自網上和實體表格，其職位為下星期一才截止報名。

胡兆英指，數字反映業界現時從業員的苦況，返回崗位遙遙無期，現時疫情穩定，確診數字為低水平，當局應逐步放寬重開本地遊才真實協助業界就業情況，期望五月開相關的2000個旅遊產品後，可提供逾業界3000人就業機會。

港府安排旅遊從業員推出約2000個為期5個月的職位，到24間社區疫苗接種中心工作，負責管理運作及行政支援工作，部分職位今日截止申請，反應熱烈。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

他提到現時港府要求重推地遊，除了隨團的工作人員及參與者通過檢測及注針疫苗外，當中要求客人要注射疫苗並不合理，強人所難，「其實重開才真正有助就業機會，你要團友一定打針，點解唔係市民出街就要打疫苗？」認為當局重開主題樂園人數為75%、堂食可四人一檯，但卻強迫本地團團友打做法不公，期望短期內再約衛生當局商討對策。