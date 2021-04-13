六旬漢為與年輕人同行向警宿舍縱火　官著化戻氣為祥和　囚42月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-13 14:35

六旬漢聲稱2019年反送中運動見警員與年輕人衝突，情緒飽受困擾下，想與年輕人站在同一陣線，一時衝動到上水警察宿舍縱火，卻當場被捕。他昨承認縱火等3罪。案件今(13日)在區域法院判刑，法官直斥被告行為是直接衝擊法治，又指即使被告對警察不滿，向警員家人報復只會產生更多罪惡，著被告應與智者為伍，三思而後行，化戾氣為祥和。考慮到被告認罪等情況，判他入獄3年半，並須賠償5千元。

被告黃錦全（63歲）昨承認有意圖而縱火、管有腐蝕性液體，和管有適合作非法用途的工具等3項罪名，指他於2020年3月23日在上水已婚警察宿舍外，管有鹽酸、一把鋤頭以及縱火損毀高級警員7911的私家車。

被告凌晨時分犯案增風險

法官李慶年判刑時稱，沒有引致他人受傷的縱火，一般須判監4至6年，被告在凌晨時分犯案，居民都在熟睡中，警覺性亦較低，被告更用鐵線捆綁逃生閘，其汽油彈更擲中一輛私家車，一旦汽車發生爆炸，會帶來人命風險，且縱火可造成灼傷或毀容等身心創傷，亦為警員的家添精神壓力，認為被告行為衝擊法治，遂以5年半為量刑起點，考慮被告認罪，最後判他入獄42月及賠償私家車損失5千元。

上水警察已婚宿舍去年3月23日凌晨曾遭縱火。(詳看下圖)

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縱火前把鐵閘綁上

控方案情指，案發當日約凌晨約1時40分，被告騎單車到上水已婚警察宿舍，並用鐵線綁起閘門，再把3枚已經點燃的汽油彈扔入宿舍內，又在門外放火；其中兩枚汽油彈在宿舍內爆開，波及宿舍內的一輛私家車。

在宿舍內埋伏的警員追截被告，被告被制服後稱：「唔掟都掟左，我冇野好講。」警員另在被告身上搜出裝有甲苯的膠樽，在被告的單車上亦搜出載有「通渠水」的膠樽和一把鋤頭。

反送中運動下情緒受困擾

辯方求情時指，被告自前年反送中運動起目睹警員於年輕人的衝突，情緒飽受困擾，在壓力下一時衝動到警察宿舍縱火；辯方又指，被告左耳失聰，品格良好，稱他只因關心香港的下一代，希望與年輕人站在同一陣線，但如今已經明白此方法無法幫助年輕人。

警方尊重及歡迎法庭裁決，並強調案中被告所干犯的罪行非常嚴重，對公眾安全構成極大威脅。警方重申絕不容忍任何破壞公共秩序、危害公眾安全的行為，對任何暴力及違法活動，警方絕不姑息，定會採取果斷行動和有效措施，恢復社會秩序。

案件編號：DCCC 587/2020