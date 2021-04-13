青衣公園工地總管涉行賄　潛逃25年內地返港被捕　已成92歲翁

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-13 18:59

現年92歲的伍業寰1994年涉嫌向政府人員提供賄款共6.7萬元，以換取寬鬆監管公園建造工程，遭廉政公署起訴潛逃，25年後回港，今日（13日）被帶往區域法院應訊。被告今日無須答辯。法官郭偉健將案件押後至5月26日答辯。被告暫時還押懲教署看管。

青衣公園（圖片來源：康樂及文化事務署）

1995年未出席審訊遭發拘捕令 暫時還押懲教署

被捕的伍業寰現年92歲，當時為現已結業的時輝工程有限公司(時輝)工地總管，被控共9項罪名，即兩項串謀向公職人員提供利益，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條及普通法；及七項向公職人員提供利益，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。

被告於1994年11月4日被廉署落案起訴上述控罪。他於1995年9月11日未有到區域法院出席審訊，法庭遂向他發出拘捕令。被告其後從內地返港，今日被廉署人員拘捕。被告今日無須答辯。法官郭偉健將案件押後至5月26日答辯。被告暫時還押懲教署看管。

現年92歲的伍業寰1994年涉嫌向政府人員提供賄款共6.7萬元，以換取寬鬆監管公園建造工程，遭廉政公署起訴潛逃，25年後回港，今日（13日）被帶往區域法院應訊。（資料圖片）

涉向拓展署職員賄款 先後六次行賄共計6.7萬元

拓展署於案發時負責管理青衣公園建造項目，該署於2004年與土木工程署合併成為現時的土木工程拓展署。時輝於1993年8月獲該項目的總承建商分判兩份合約，負責施行建造工程及管理該工地。被告為時輝工地總管，負責監督時輝在該工地的工程。拓展署一名工程督察及一名監工負責檢查時輝在該工地的工程，並對時輝所採用的物料進行檢測，以確保有關物料符合相關規定及要求。

其中兩項控罪指，被告涉嫌於1994年2月及8月期間，與時輝東主串謀，無合法權限或合理辯解，先後兩次分別向拓展署職員提供每月1萬元及7,000元的賄款，作為對時輝在上述工地寬鬆檢查及不帶來任何麻煩的誘因或報酬。另外六項控罪指，被告涉嫌於上述期間，無合法權限或合理辯解，以相同目的而先後六次向上述拓展署工程督察，每次提供賄款1萬元，合共6萬元。餘下控罪指，被告涉嫌於1994年8月23日至9月1日期間，無合法權限或合理辯解，以相同目的向上述拓展署監工提供賄款7,000元。

廉署調查顯示，被告向該兩名拓展署人員提供賄款共6.7萬元。

拓展署在廉署調查本案期間提供全面協助。控方今日由檢控官吳思思代表出庭，並由廉署人員楊志雄協助。