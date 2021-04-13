5歲女童遭虐殺　何栢良引聖經指惡人不得善報　望事件不再重演

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-13 18:17

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，今(13日)在高等法院裁決，Z的親父和繼母同樣謀殺罪成。而在案中曾以專家證人身份作供的港大感染及傳染病中心總監何栢良， 在案件裁決後在社交平台Facebook貼文，引用《聖經》章節稱「惡人終不得善報；惡人的燈也必熄滅」，並形容本案是人間慘案，望本案可喚醒社會，勿再「各家自掃門前雪」，避免同類事件重演。

何栢良曾為本案撰寫專家報告，並於上月作供。他在庭上講述Z受細菌感染，最終因敗血症不治，更直指若Z沒有受虐，或及時得到治療，便不會死亡。

引箴言指惡人的燈也必熄滅

而何栢良在本案裁決後，在社交平台Facebook貼文回應案件。他在貼文先引用《聖經》箴言中的金句「不要為作惡的心懷不平，也不要嫉妒惡人； 因為，惡人終不得善報；惡人的燈也必熄滅。」

望事件喚醒各界留意虐兒事件

他又指，案件是一件不折不扣的人間慘案，兒童應該是未來的主人翁，卻不幸遭到長時間的虐待，最終死亡，悲傷的是期間沒有人施以援手。何在貼文續指，希望事件可以喚醒社會， 特別是老師、鄰舍、醫護人員，要多加留意虐兒事件， 勿再「各家自掃門前雪」， 在他們有需要的時候及時施以援手，救兒童一命 ，防止同類不幸事件再度發生。

最後，他指公義得到彰顯，亦希望Z可以釋懷，早日安息。

兒科醫生盼家長知應如何教導子女

兒科醫生關日華在作供後指，希望本案給予訊息予家長，如何正確教導子女。關指出，本案是比較嚴重的個案，但不評論涉案的親父和繼母。

女童Z讀幼稚園時曾畫的畫或已流露了她當時的景況。(詳看下圖)

案發經過。(詳看下圖)

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女童Z的親父繼母的電話訊息語錄。(詳看下圖)