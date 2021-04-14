疫苗氣泡｜港府推打針換放寬食肆營業限制　接種市民：疑難以執行

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-04-14 14:13

政府疫苗接種計劃繼續開展，不少市民今日（14日）繼續到佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。 政府日前宣布，食肆可有條件放寬營業限制，包括要求員工須打針，第二階段更可劃出特定範圍（Clean Zone）專門招待已接種疫苗顧客。有打針的市民認為，有關安排可以接受，但質疑食肆始終難以判斷食客有否打針，「（食肆）冇執法權，點要求啲客（畀你）睇針咭，你冇睇點分到一堆打咗，唔通講咗就係？」 另外，有已接種疫苗的市民認為，做法對食客始終有保障，「有啲人可能真係唔啱打針，但唔知佢有冇事，分開啲都好」。

林先生認為，食肆始終難以判斷食客有否打針。（曾凱欣攝）

政府日前宣布，食肆可有條件放寬營業限制，包括員工須接種第一劑疫苗。市民林先生今日陪同家人打針，他認為當局的計劃可以接受，但同時認為「有少少奇怪」，員工須打針，「咁啲客又點呢」。

市民認為措施或難以執行：食肆冇權睇針咭

另外，政府亦提出第二階段措施，若員工打齊兩針，而顧客打了首針，食肆便可劃出特定範圍（Clean Zone）專門招待已打針者。林先生認為，打針後未必有百分百保障，「得五成（效用），另外個五成都有機會中（染疫）」，故覺得分開有打針食客坐在同一區的做法較有保障。但他認為，食肆始終難以判斷食客有否打針，「（食肆）冇執法權，點要求啲客（畀你）睇針咭，你冇睇點分到一堆打咗，唔通講咗就係？」

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林先生從事服務行業，他指，歡迎放寬限制的措施，擴展至其他行業，「服務業對人對得多，其他行業對客機會少啲」。他認為若共事的同事全部都接種疫苗，自己會更為安心。

市民撐劃分Clean Zone：分開啲好

另一位接種疫苗的市民林先生認為，接種疫苗後較為安心「都有安心啲，唔安心打咩啫」。他又認為近期疫情較為緩和，「如果多啲人打針，咪嗱嗱聲搞掂（疫情）」。被問到食肆有條件放寬營業限制的措施，他就認為，食肆內能劃分特定範圍（Clean Zone）的做法不錯，「有啲人可能真係唔啱打針，但唔知佢有冇事，分開啲都好」。

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市民期待增打針率可通關

從事美容業的秦小姐指，接種疫苗對大家都有保障「安全啲」，又認為政府對食肆有條件放寬限制措施「幾好」，最重要是對大家都安全，「反正覺得安全就好」。她又期望，增加本港疫苗接種率後，可以盡快通關，「好期待，太耐冇出過去困住喺度，想去旅行」。

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