疫苗氣泡｜黃傑龍︰僱主不應壓迫員工接種　料業界多維持現況

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-14 09:27

政府提出以「疫苗氣泡」為基礎，按程度放寬食肆營業限制。叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍，今早（14日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，要求食肆全體員工接種疫苗，只是放寬的前設，並非真正「誘因」，只能理解為是「路線圖」，形容要達到是「好遙遠」。他認為，良好勞資關係，僱主不應以壓迫方式，要求員工接種。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍。（資料圖片）

打針係員工，但生意係老細嘅

黃傑龍表示，他已接種兩劑疫苗，亦為旗下接種疫苗員工提供兩天有薪假，但反應不活躍，強調良好勞資關係，僱主不能以壓迫方式要求員工接種，「打針係員工，但生意係老細嘅，都唔對等。」加上社會大眾對疫苗存不同看法的氣氛下，更難說服員工。

他估計，業界大部份都會維持現時堂食至晚上10時的做法，尤其是員工過百人的大餐廳，更難做到百分百員工接種，假設僱主提供接種獎金，但只要有一成人不接受，亦不能夠符合放寬條件，還有，如已接種員工流失，安排兼職、替工，都要指明提供接種針卡是受聘條件，在人手運作上有難題。

應讓接種者受惠 如派2000元消費券

他認為，政府提出「疫苗氣泡」，期望以此令更多人接種疫苗，但真正「誘因」，應直接令接種者受惠，如向他們派2000元消費券，鼓勵他們外出用膳。

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