劏房租管｜團體促起始租金及限制加租幅度並行　否則形同虛設

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-18 19:11

劏房租務管制研究工作小組已向港府提交報告，當中未提及設立起始租金。全港關注劏房平台日前製作短片，表示對租管的看法。他們認為，實施起始租金及限制租金加幅要「雙軌並行」，才是有效的租管條例，否則業主在簽訂新合約時可大幅調高租金，保障只會形同虛設。 他們又強調，租管應涵蓋所有不適切居所，政府亦應設立訴訟部門及監管機制，以解決日後的租務糾紛。

起始租金及限制租金加幅 須雙軌並行

全港關注劏房平台指出，租管必須要設立起始租金，建議釐訂租金水平時，可利用差餉租值為標準。至於加租的幅度，則可與通脹掛勾，使租戶可負擔合理的租金水平。

平台強調，設立起始租金及限制租金加幅必須雙軌並行。若按照小組報告的建議實施租管，即只限制租金加幅但無起始租金，業主就能逃避規管，在簽訂新合約時大幅調高租金，擔心屆時保障只會形同虛設。

應涵蓋所有不適所居所

他們又建議，租管應涵蓋所有不適切居所，例如劏房、板間房、天台屋、工廈、寮屋，亦要設立優先續租權，並應設立搬遷及租金調整的通知期。

另外，平台認為應規管濫收水電費，並應制定統一租約，使租戶及業主認清權利和義務。

應設立訴訟部門

平台又指，在實施租管時，必須設立訴訟部門及監管機制，當遇上租約糾紛時，可有簡單直接的機制處理。