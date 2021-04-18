劏房租管｜社協倡加幅封頂10%　未處理環境問題租戶要火槍燒木蝨

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-18 14:09

劏房租務管制研究工作小組已向向港府提交報告，當中未提及設立起始租金，但規定每次續租加幅會以15%「封頂」。社協今日（18日）發表調查報告，當中不少受訪者認為加租上限太高，亦有7成受訪者認為，規管租金並不能改善住屋問題，有床位住戶更指要用火槍燒木蝨。有劏房戶則指居住環境惡劣，大廈之後更出現新冠肺炎確診個案。 社協建議，租金加幅上限應參考公屋加租水平，下調至10%；同時亦應為「2+2」的續租權方案中，設立一至兩個月的租住冷靜期，以讓租戶可在特定情況下提出解約，例如單位結構出現問題等。

社協今日發表調查報告，有7成受訪者認為，規管租金並不能改善住屋問題。（盧翊銘攝）

社協在今年4月進行問卷調查，共訪問了432名不適切住戶，包括13個區議會選區。另外，當中有九成受訪者居於劏房，其餘是天台屋、工廈劏房、鐵皮屋等。

有劏房戶被加租八成

調查發現，有超過7成受訪者同意兩年的加租幅度應是5%或以下；亦有7%人認為應定在10%以下。社協認為，在未有起始租金的保障下，租金加幅上限應參考公屋加租水平，下調至10%。

鍾女士的一家八口居住在深水埗唐樓的板間房，惟業主已表明會加租80%，租金將由6,500元增至約萬蚊，故至今只能到處覓新住處。另一租客朱先生亦被同一個業主加租80%，他坦言，小組建議的15%加租上限太高，基層將難以負擔，「5至10%我都否以接受。」

有劏房戶指，大廈樓梯的衛生環境相當惡劣，之後更出現新冠肺炎確診個案。（盧翊銘攝）

租管未能改善住屋問題

研究亦指出，有7成受訪者認為，規管租金並不能改善住屋問題。有41.8%受訪者指出，即使規管租金加幅，亦未能提升劏房住屋質素，例如提供基本設施、增加人均居住面積等；另有38.6%的受訪者指，現時居住的大廈衛生欠佳，規管租金亦無法解決。

大廈現確診個案

有床位住戶指，由於環境細小，故他只能在床上進食，而床位更時常有木蝨，坦言住在上層的年輕人曾用火槍燒死木蝨，惟亦難杜絕問題；另有劏房戶指，劏房單位設施已生銹，而大廈樓梯的衛生環境更相當惡劣，但業主亦不願理會，之後更出現新冠肺炎確診個案，惟她的孩子只有數月大，令她很憂心。

有床位住戶指，床位木蝨為患，住在上層的年輕人曾用火槍燒死木蝨。（盧翊銘攝）

或難應付繳兩個月按金

另外，小組建議，劏房租客日後需繳付兩個月按金。社協批評，基層租戶或未能應付龐大的搬遷開支，屆時基層或因無法繳交上期、按金的費用，而只能選擇租金較低、質素較差的單位。

調查發現，有8成人反對相關建議。現時有3成半受訪者不用交按金，而在有繳付按金的受訪者中，亦只有31%人需繳付一個月、或金額少於一個月租金的按金。