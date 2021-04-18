劏房租管｜社協調查揭床位、籠屋呎租高達104元　等同豪宅3.5倍

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-18 14:34

本港劏房問題嚴重，社協調查發現，即使在疫情下，各種不適切居所的租金未見回落，其中居住環境細、衛生情況差的床位或籠屋單位，呎租高達104.2元，是豪宅級私人住宅單位的3.5倍。另外，在一人至五人以上家庭中，人均居住面積中位數比一個75平方呎的獨立囚倉還小。

調查發現，在一人至五人以上家庭中，居住面積中位數是60至160平方呎，而人均居住面積中位數，一人家庭是60平方呎，5人家庭是32平方呎，即比一個75平方呎的獨立囚倉還小。

數據亦指出，床位的面積中位數為24平方呎；板間房或梗房為70平方呎。而在劏房中，無間隔劏房面積中位數是100 平方呎，一房一廳則是138 平方呎 ，兩房一廳為200 平方呎。

床位呎租是豪宅3.5倍

研究亦揭露了最新數據，即使在疫情下，各種不適切居所的租金未見回落，其中在今年3月份，居住環境細、衛生情況差的床位或籠屋單位，呎租高達104.2元，而板間房或梗房則是40元。相反，私樓大型豪宅級D類單位（100至159.9平方米）的呎租只有30元。社協表示，即床位呎租是D類單位的約3.5倍，可見住屋質素與租金成反比。

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家庭月入中位數跌逾16%

另外，結果亦發現，各類家庭的收入在過去半年亦再度下跌。若對比2021年3月和2020年9月的數據，家庭平均月入中位數減少由1,000至2,500元不等，而整體住戶租金佔入息比例更由39%，攀升至40.9%。

調查亦指，在劏房的水電收費方面，每立方米的收費中位數是15元，每度電收費中位數則是1.6元。